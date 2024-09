Cinco motivos para visitar o Mundo Pixar em Fortaleza

O Mundo Pixar abriu as suas portas no dia 28 de junho (até final de setembro), em Fortaleza, no Shopping Iguatemi Bosque, com ingressos disponíveis a partir de R$ 45 (meia-entrada). A exposição está em sua 4° edição e é a primeira vez no nordeste do Brasil. Se ainda restam dúvidas sobre adquirir um ingresso e se vale a pena dedicar algumas horas para visitar, listamos abaixo alguns motivos que tornam essa experiência imperdível.

1 – Vivenciar de pertinho os seus personagens favoritos e uma sala inédita nunca vista antes em outras edições!

Apesar de não possuir “personagens vivos”, os convidados poderão tirar diversas fotos com com as esculturas dos personagens em tamanho real e os principais objetos característicos dos filmes. Como a scooter (moto) do personagem Luca, os cilindros de energia da Fábrica de Sustos de Monstros S.A e se sentir como um ratinho cozinheiro, na sala Ratatouille. Além disso, a novidade especial é ter a experiência de embarcar no metrô pela Cidade Elementos ao lado da Faísca e do Gota, em uma sala inédita com o tema do filme Elementos.

No total são 13 salas inspiradas em 10 franquias do universo Disney Pixar, sendo elas: Toy Story; Procurando Nemo; Ratatouille; Monstros S.A; Luca; UP: Altas Aventuras; Carros; Soul; Lightyear e Elementos. Os cenários são imersivos, compostos por impressões 3D e efeitos especiais, como sons, luzes e cheiros que teletransportam os visitantes de uma forma nunca vista antes no Brasil.

2 – Feito para todas as gerações!

Enganam-se aqueles que pensam que a exposição é somente para o público infantil. Os filmes representados no Mundo Pixar são uma grande nostalgia para os visitantes adultos. O Toy Story, por exemplo, foi lançado no Brasil em 1995. Em seguida, a animação Monstros S.A, em 2001, e Procurando Nemo, que completou 20 anos em julho deste ano. Além disso, tanto “Carros” quanto “Ratatouille” também têm mais de 15 anos de existência. Esses filmes atravessaram gerações e estão marcados na vida do público mais velho e também dos jovens que estão conhecendo essas grandes obras cinematográficas e se apaixonando por cada personagem único e inesquecível.

3 – Ótimo custo benefício e localização

Com ingressos a partir de R$ 45 a meia-entrada, os fãs dos filmes mais amados da Disney Pixar já podem reservar uma data e horário em sua agenda. Os ingressos estão à venda no site oficial http://mundopixar.com.br, além de que crianças de até 2 anos e 11 meses não pagam. Adolescentes menores de 12 anos possuem desconto de 50%, mediante apresentação de RG ou Certidão de Nascimento, e com idade igual ou acima de 12 anos, deverá apresentar documento que comprove o benefício de meia-entrada.

O Mundo Pixar está aberto no Shopping Iguatemi Bosque de Fortaleza, no estacionamento externo, ao lado da loja da Porsche. O local fica na Av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz, com fácil acesso para quem deseja ir de carro de aplicativo ou transporte público.

4 – Uma experiência totalmente imersiva com sons e cheiros

O Mundo Pixar é projetado para oferecer experiências únicas, distintas de qualquer outra exposição. Para isso, todos os sentidos humanos são estimulados, incluindo o uso de luzes especiais, sons e até mesmo cheiros. Essa exposição é o maior evento em extensão da Disney Pixar no mundo, reunindo, nas últimas edições, mais de 700 mil pessoas.

5 – Primeira loja oficial no Brasil com itens exclusivos da Disney Pixar

O Mundo Pixar também conta com a primeira loja oficial da exposição no Brasil, contendo itens exclusivos dos filmes da Disney Pixar, como bonés, chaveiros, camisetas, canecas, brinquedos e muitos outros objetos. Vale ressaltar que a maioria dos produtos foram desenhados especialmente para exposição e não estão disponíveis em nenhum outro lugar do mundo, tornando a experiência ainda mais única. O estabelecimento é pensado para oferecer uma verdadeira imersão e pode ser acessado sem que seja necessário adquirir um ingresso para visitar a exposição.

Serviço – MUNDO PIXAR – Uma Viagem por Dentro das Suas Histórias Favoritas.

Local: Shopping Iguatemi Bosque – Estacionamento Externo, ao lado da Porsche.

Endereço: Av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz, Fortaleza – CE, 60811-341

Classificação etária: Livre. Menores de 16 anos deverão ser acompanhados por um adulto.

Horários: de terças às quintas-feiras: 11hrs ás 21hrs. Sexta, Sábado, Domingo e Feriados: 10hrs às 21hrs.

Valores: a partir de R$ 45. Crianças até 2 anos e 11 meses não pagam. Os valores variam de acordo com idade, datas, horários, dias da semana, números de pessoas e lotes. O Mundo Pixar não vende ingressos pelo WhatsApp. Plataforma oficial para ingressos: Fever

Acessibilidade: local acessível para cadeirantes, deficientes auditivos e visuais.