Cinco locais no Brasil para se sentir em ‘Duna’

O filme “Duna”, longa dirigido por Denis Villeneuve, acaba de chegar à plataforma da HBO Max, direto do cinema para a sua casa. A história do filme se passa em um império espacial e há uma disputa entre três famílias pelo controle do planeta Arrakis, única fonte de melange – também chamada apenas de “especiaria” -, que movimenta toda a economia desse universo, como uma metáfora de Frank Herbert para a exploração de petróleo.

Em ‘Duna’, o ator Timothée Chalamet interpreta o protagonista Paul Artreides, enquanto o longa se passa no deserto de Arrakis – Foto: Divulgação

Arrakis é um planeta repleto de dunas, o que dá o nome à produção adaptada do livro homônimo do americano Frank Herbert, considerado um dos maiores clássicos da literatura de ficção científica.

Para entrar no clima do filme, selecionamos cinco destinos turísticos no Brasil para você se sentir em Arrakis:

Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses

As lagoas de água doce entre as dunas formam um cenário único em todo o mundo e é impossível não se emocionar ao chegar no topo da paisagem e ver a imensidão dos Lençóis Maranhenses. Localizados no noroeste do Maranhão e distantes 250km da capital São Luís, os Lençóis Maranhenses atraem turistas em busca do fenômeno único das lagoas interdunares à beira-mar.

Dunas Douradas de Piaçabuçu (AL)

Numa cidadezinha ao sul do Estado de Alagoas, há 140 km de Capital, existem as dunas de Piaçabuçu, conhecidas popularmente como Dunas Douradas. Com pelo menos 20km de extensão e com picos de mais de cinquenta metros de altura, as Dunas Douradas encantam os visitantes. Um dos passeios mais procurados é feito a bordo de uma espécie de grande “buggy”, adaptado para acomodar até oito pessoas, incluindo o motorista.

Dunas de Cabo Frio (RJ)

Criado em 1988, o Parque das Dunas de Cabo Frio é uma área de preservação ambiental localizada na estrada que leva ao Arraial do Cabo. Seus morros de areia são basicamente de origem marinha, sendo que alguns, próximos à Praia do Forte, são cobertos de restinga. Dentre estes, destaca-se a Duna Mãe, com 33 metros de altura, de onde os visitantes podem apreciar o pôr do sol ou escorregar pelo tobogã natural.

Dunas do Jalapão (TO)

O intenso dourado toma conta das Dunas do Jalapão ao pôr do sol. A areia ganha nova tonalidade e leva ainda mais beleza ao lugar. Em meio ao cerrado, o fenômeno único ajudou a dar fama ao Parque Estadual do Jalapão. A cada final de tarde, o espetáculo reforça que a beleza local é mesmo inesgotável.

Dunas da Praia do Siriú (SC)

Integrante do Parque Nacional da Serra do Tabuleiro, a Praia do Siriú é um atrativo turístico de Garopaba, Santa Catarina. As dunas de areias branquinhas são o ponto alto do local e super indicadas para a prática do sandboard. Tomar um banho na Lagoa do Siriú após aproveitar as dunas de areia é um dos principais atrativos.