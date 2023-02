Cidades mais acolhedoras do mundo

Segundo uma pesquisa do Booking.com, uma cidade na Itália ganhou esse reconhecimento, mas na lista das top 10 que melhor recebem os turistas há cidades de vários países, incluindo no Brasil!

O Booking anunciou o seu prêmio ‘Traveler Review Awards 2023’, em que a plataforma reconhece parceiros de acomodação com base em um conjunto de mais de 240 milhões de avaliações dos clientes. No ano passado, quem levou o título da plataforma foi a italiana Matera. E agora em sua 11ª edição, o prêmio colocou uma outra cidade da Itália na primeira colocação. Vamos aos escolhidos!

Gold Coast – Austrália

Uma das maiores cidades da Austrália. A cidade oferece atrações para diferentes faixas etárias – do jovem que quer se aventurar nas montanhas-russas ou pegar ondas no mar aos que optam por uma viagem mais pacata e desejam apenas a boa sombra de uma árvore enquanto observam o mar. Com 70 km de praias, Gold Coast se destaca pelos parques temáticos, ondas perfeitas para o surf, lojas de todo tipo, parques cheio de árvores, visuais de tirar o fôlego, boates, ótimas acomodações e muito mais! 10º lugar.

Cidade do México – México

Um destino surpreendente e fascinante. A Cidade do México está longe de ser das cidades turísticas mais caras do mundo, e também por isso recebe visitantes o ano todo. E quem visita a Cidade do México se encanta com os roteiros turísticos, a gastronomia, as artes, entretenimento e compras, além da opção de conhecer outros paraísos do México, como Tulum ou Cancún. 9º lugar.

Porto de Galinhas – Brasil

A cerca de 60 quilômetros do Recife, Porto de Galinhas é um distrito localizado na cidade de Ipojuca e um dos melhores destinos de praia do país. As piscinas naturais são um dos principais atrativos da região, assim como as águas quentinhas e esverdeadas do mar, as praias, o passeio de jangada, o centrinho com lojas e ótimos restaurantes e, claro, alguns dos melhores resorts do Nordeste. 8º lugar.

Ushuaia – Argentina

Conhecida como a cidade do fim do mundo, por estar mais próxima da península antártica. E, realmente, não falta beleza nesta cidade que fica aos pés dos Andes e na beira do Canal Beagle. A visita ao Parque Nacional Tierra del Fuego não pode ficar de fora do roteiro dos viajantes, assim como subir o Glaciar Martial e conhecer a Pinguinera (Isla Martillo), para onde os pinguins migram no verão. 7º lugar

York – Inglaterra

A cidade inglesa que entra aqui na lista é York, localizada a cerca de 300 km da capital. Essa cidade medieval se destaca entre outras coisas pelas suas históricas construções, ruas estreitas e a enorme catedral gótica. A muralha da cidade também merece ser visitada. Por ser uma cidade pequena, a visita a York pode ser rápida, em poucos dias (ou um fim de semana). 6º lugar

Klaipeda – Lituânia

Terceira maior cidade da Lituânia, Klaipeda tinha um outro nome quando fazia parte do território alemão: Memel. Não à toa muitas das construções têm o estilo alemão, principalmente os edifícios da Cidade Velha. Cidade portuária situada na costa do mar báltico, Klaipeda tem os esportes aquáticos como destaque para os turistas. A Lagoa de Curonian é um dos principais pontos da cidade. 5º lugar

Dresden – Alemanha

Se você não conhece, cogite colocar Dresden no seu calendário de viagens para 2023. Nas margens do rio Elba, essa cidade alemã fica perto da fronteira com a República Checa. Destruído durante a Segunda Guerra Mundial, o centro histórico foi restaurado e é um dos principais lugares da cidade. As históricas construções e o imponente Zwinger Palace também ganham destaque. Dresden tem um dos mais antigos (fundado em 1434), maiores e mais bonitos mercados de Natal da Alemanha e também do mundo. Fica localizado no Altmarkt, a praça mais antiga da cidade. 4º lugar

San Sebastián – Espanha

Belas praias, ótima gastronomia, vida noturna agitada, paisagens de tirar o fôlego. Esse maravilhoso balneário fica no norte da Espanha e os turistas que chegam logo se apaixonam pela Cidade Velha ou pela Playa de la Concha – as praias de água clara e transparente, aliás, são realmente espetaculares! Além de toda essa beleza natural, San Sebastían ganhou um outro tipo de reconhecimento nos últimos anos, com destaque na gastronomia mundial. É nessa cidade espanhola que muitos chefs estrelados estão abrindo seus restaurantes. 3º lugar

Hualien – Taiwan

Podemos dizer que Hualien é um dos segredos mais bem guardados de Taiwan. Uma cidadezinha espremida entre as montanhas e o Oceano Pacífico, com paisagens naturais de tirar o fôlego e muito ar puro. Seu pequeno tamanho possibilita fazer tudo a pé. Uma das principais atrações é o Parque Nacional Taroko Gorge, região repleta de cânions, cachoeiras e florestas coníferas. Quem visita Hualien também não pode deixar de ir à Praia de Qixingtan. 2º lugar

Polignaro a Mare – Itália

Na região de Puglia, na Itália, está a cidade mais acolhedora do mundo em 2023 de acordo com o Booking: Polignaro a Mare. Bem no sul da Itália, essa cidade é o sinônimo de paraíso. E bem provavelmente você já viu uma imagem da Lama Monachile, mesmo sem saber de onde se tratava – uma pequena praia cercada de colinas íngremes. Além da praia, os turistas também devem aproveitar para conhecer o centrinho histórico. 1º lugar