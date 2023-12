Cidade da Criança: diversão garantida de terça a domingo nas férias

A Cidade da Criança é um parque tradicional com mais de 50 anos.; o parque possuí mais de 30 atrações para toda a criançada e a família - Foto: Fotos: Divulgação

A Cidade da Criança vai ampliar os dias de atendimento em janeiro, passando a funcionar de terça a domingo, das 9h às 17h. Com mais de 30 atrações e uma extensa área verde, é o lugar ideal para um gostoso passeio nas férias.

Entre as atrações mais tradicionais está o teleférico, que proporciona uma visão panorâmica privilegiada de todo o parque. Para quem gosta de emoção, tem o Barco Viking, o Elevador Kaboom, o Kamikaze, a montanha-russa Formula 1 Coaster, a Casa Maluca, além do Trenó Aquático. Todos os brinquedos têm classificação de faixa etária e altura nas placas ao lado de cada atração e no site.

Criada em 1968 a partir dos cenários da novela Redenção da antiga TV Excelsior, a Cidade da Criança é reconhecida como o primeiro parque temático do Brasil, trazendo memórias afetivas para os adultos e momentos incríveis para os pequenos. “A Cidade da Criança é um parque para toda família se divertir. Durante as férias, ampliamos os dias de atendimento para garantir mais diversão à garotada”, explica o CEO do parque, Anael Fahel.

Fazendinha

A Fazendinha também faz parte do parque com vários animais típicos – Foto:

Com 67 animais de 20 espécies, a Fazendinha Fala Bicho tem mini vaca, cabras, jumento, galo, galinhas, gansos, pônei, coelhos, alpacas, entre muitos outros animais típicos de fazenda.

Ingressos – São três opções: o Passaporte comum, que dá acesso às principais atrações do parque, exceto Fazendinha, Trenó Aquático e Vale dos Dinossauros; o Combo Mágico, que permite a diversão em todas as atrações, sem restrição; e o passaporte de acompanhante adulto, uma opção para maiores de 18 anos que preferem brincar só em algumas atrações. Moradores de São Bernardo do Campo têm 30% de desconto no Combo Mágico, mediante apresentação da “carteirinha do munícipe” obtida no site da Prefeitura de São Bernardo do Campo.

Na compra do ingresso on-line, o visitante deve agendar a data de visita ao parque; e, na entrada, basta apresentar o voucher impresso ou aberto na tela do celular. Em caso de chuva na data agendada pelo visitante, os combos ou ingressos adquiridos são automaticamente prorrogados pelo prazo de 30 dias.

A Cidade da Criança conta com ambulatório – com enfermeira e bombeiro à disposição -, sanitários, fraldário e praça de alimentação.

Em fevereiro o parque volta a funcionar de quinta a domingo, das 9h às 17h.

Cidade da Criança