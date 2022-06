Casais apaixonados

A época mais romântica do ano chegou e, com ela, surge aquela vontade de viver momentos especiais junto com a pessoa amada. Para ajudar os apaixonados na escolha dos lugares perfeitos para visitar a dois, a MaxMilhas, plataforma de viagens que nasceu de uma história de amor, preparou dicas de destinos para diferentes estilos de casais viajarem ou já planejarem as próximas viagens.

O CEO e fundador da MaxMilhas, Max Oliveira, explica como surgiu o negócio e porque o Dia dos Namorados é tão importante para a empresa. “Um dia fui comprar uma passagem aérea para encontrar a namorada que morava em outra cidade e o site deu erro. Imediatamente tentei uma nova compra e fiquei espantado porque o preço havia subido muito, mas percebi que o valor da passagem com milhas não tinha alterado. Foi daí que veio a ideia de criar uma empresa que intermedia pessoas que querem vender milhas e quem quer comprar passagens mais baratas. Hoje, eu e Mônica somos casados e temos duas filhas. Foi dessa história de amor que surgiu o propósito de fazer as pessoas viajarem mais e melhor. E isso faz com que essa data seja tão especial para nós”. Confira as dicas de destinos para cada tipo de casal!

Casal internacional

Para os casais que sonham em ir mais longe, conhecer (ou revisitar) outros países, a primeira dica é a cidade mais romântica do mundo: Paris, na França. A cidade das luzes traz um clima diferenciado e especial, onde os casais podem aproveitar a vista da Torre Eiffel, os cafés e restaurantes para apreciar a culinária francesa, dentre muitos outros passeios.

Já os casais que gostam de uma programação mais agitada, a indicação é Nova Iorque, nos Estados Unidos. Seja para fazer compras, conhecer pontos turísticos famosos, como a Estátua da Liberdade e o Central Park, até assistir espetáculos na Broadway, opções de passeios é que não faltam por lá.

Quem busca por belas praias fora do Brasil deve conhecer Punta Cana. A região da República Dominicana é banhada pelo mar do Caribe, sendo um lugar romântico com ótimas opções de passeios para os casais, com destaque para os resorts, reconhecidos no mundo todo pela excelência.

A capital do Uruguai, Montevideo, também é uma ótima escolha, principalmente para os casais que querem conhecer uma cultura diferente, sem muita burocracia. Afinal, para viajar ao país, que faz fronteira com o Brasil, não é preciso passaporte nem visto, apenas RG válido. Por lá, é possível encontrar construções históricas inspiradas na arquitetura europeia do século 20 e uma ótima qualidade de vida. A cidade é tranquila, repleta de árvores e banhada por praias.

Casal natureza

Foto: Wikipédia – Foto:

Ter uma experiência imersiva e relaxante em meio às diversidades naturais do Brasil é o que muitos casais desejam. Por isso, a recomendação é o Jalapão, região do cerrado localizada entre Tocantins, Piauí, Bahia e Maranhão. O ecoturismo é o forte do local, que conta com várias cachoeiras, piscinas naturais, fervedouros e dunas. Há também opções de esportes radicais para os mais aventureiros.

A região da Chapada Diamantina, Bahia, é formada por mais de 20 municípios e abriga a diversidade de vários biomas brasileiros. Entre os principais atrativos estão rios, cachoeiras, trilhas, cânions e grutas. A Cachoeira da Fumaça e o Morro do Pai Inácio são imperdíveis!

Os Lençóis Maranhenses abrigam piscinas naturais que formam uma das mais belas paisagens para aqueles que gostam de contemplar a natureza. O pôr do sol nas dunas deixa o cenário ainda mais romântico.

Manaus, capital do Estado do Amazonas, traz a possibilidade de conhecer um pedaço da maior floresta tropical do mundo. A biodiversidade rica é um dos principais atrativos da região amazônica, que proporciona, por exemplo, o passeio do encontro das águas dos rios Negro e Solimões, nado com botos, além do contato com a cultura e culinária local, marcadas pela forte influência indígena.

Casal pé na areia

Foto: Alexandre Rizzon – Pexels – Foto:

Desejo clássico dos casais é curtir uma boa praia a dois. Pensando nisso, Salvador não poderia ficar de fora dessa lista. A capital da Bahia atende casais de vários gostos: seja para festas, belas praias, passeios de natureza ou atrativos culturais e históricos.

Além de pontos turísticos famosos como Pelourinho, que abriga o Mercado Modelo, Elevador Lacerda, a Igreja e Convento de São Francisco, nos arredores, é possível fazer um bate-volta nas ilhas de Boipeba e Morro de São Paulo, por exemplo.

Fortaleza, no Ceará, é outro destino de praia bastante procurado pelos turistas. Por lá, está localizado um dos parques aquáticos mais famosos do Brasil: o Beach Park. Além disso, há muitas opções para conhecer dentro da cidade, como a Praia do Futuro, a Feirinha Beira Mar, o Museu da Cachaça e o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

O passeio de buggy pelas dunas e praias de Natal, Rio Grande do Norte, é o programa ideal para uma viagem de casal. Conhecer o Morro do Careca, cartão postal da cidade, ou o maior cajueiro do mundo também são ótimas opções de lazer.

Não é à toa que Recife sempre figura entre os destinos mais viajados. Além das praias, a capital pernambucana é apreciada por sua cultura e gastronomia. O Recife Antigo, por exemplo, abriga construções coloniais, praças e museus, como o Cais do Sertão, que levam a uma viagem pela história do Brasil. Outro destaque da região é a pesca de mariscos, especialmente sururu, que rende deliciosos pratos típicos aos visitantes.