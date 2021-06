Canadá tem a meta de receber 400 mil imigrantes em 2021

O Canadá é um pais diversificado, com muitas oportunidades e proporciona experiência para todos as pessoas - Foto: Pixabay

A pandemia da covid-19 vem nos acompanhando por um longo período e, desde 2020, quando a doença começou a afetar o mundo inteiro, muitas pessoas tiveram que cancelar diversos planos pessoais e profissionais. Agora, com a esperança trazida pela vacinação, vários países abriram as suas fronteiras e aguardam por turistas, estudantes e todos aqueles que querem ou precisam visitar terras internacionais.

Vindo ao encontro do momento favorável de entrar em solo canadense, a Travelmate lança dois pacotes para o destino: Um com nível técnico e outro universitário. ” O pacote que é atrelado a universidade Trebas Institute é o recomendável para pessoas que tenham fluência no inglês. O melhor deste pacote é que ele abre a chance desse candidato mudar com a sua esposa, esposo, e até filhos. Todos conseguem o visto, e o intercambista, ainda é encaminhado para vagas de trabalho”, enfatiza Eduardo Heidemann, criador da Travelmate e especialista em intercâmbio.

O Canadá já divulgou que possui o objetivo de receber 400 mil imigrantes, a fim de compensar a falta de visitas em 2020 ocasionadas pelo coronavírus. O governo divulgou ainda que pretende atribuir a 90 mil imigrantes o status de residente permanente àqueles que possam ajudar no cuidado de enfermos pela doença.

O pacote de intercâmbio para o Canadá com nível técnico é mais atraente no valor, em torno de 4.995, já é possível se organizar e tirar o intercâmbio do papel. Além disso, a instituição de ensino canadense oferecerá bolsas de estudos na modalidade técnica.

Para ajudar o intercambista, Eduardo Heidemann, CEO e especialista da Travelmate, lista 5 passos de como realizar o seu intercâmbio com segurança, ainda este ano, para o Canadá: