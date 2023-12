Verão com atividades aquáticas, tirolesa, trilhas, história, conservação da natureza e desconto no mesmo parque

Não é necessário escolher. Quem gosta de água, pode abusar das atividades da Base Náutica, quem gosta de terra, faz trilha, quem prefere voar, vai de tirolesa. Tudo isso recheado de contexto histórico, conservação ambiental e, para melhorar, 50% de desconto. O verão no Caminhos do Mar, unidade de conservação que faz parte do Parque Estadual Serra do Mar, administrado pela Parquetur, por meio do processo de concessão do Governo do Estado de São Paulo, é com atividades para todos os gostos e idades. E no período de 1 a 31 de janeiro, o ingresso para acesso às trilhas do parque e da tirolesa Voo da Serra custarão até R$ 20,00 e R$ 75,00 respectivamente, somente pelo site.

Base-Nautica

Monumento-do-Pico

A ação promocional no período busca mais do que oferecer momentos de lazer para o público. Nesse contexto está o esforço da Parquetur em ampliar o conhecimento do seu principal propósito: levar às pessoas a conscientização ambiental por meio do uso de espaços preservados – e não da restrição ao seu acesso. Veja quais atividades é possível realizar no local e como serão os descontos em janeiro:

Tirolesa voo da serra

Com 500m de extensão, a atração liga São Bernardo do Campo a Cubatão. O visitante decola da Casa de Visitas, construção de 1926, sobrevoa o Pouso Paranapiacaba – um dos 9 monumentos históricos que celebram a Independência do Brasil -, a Estrada Velha de Santos e aterrissa nas Ruínas, monumento que ainda está em processo de restauração. Tudo isso em no máximo 60 segundos. Crianças a partir de 5 anos podem se aventurar em voo duplo – quando for acompanhada por um responsável. A partir dos 8 anos de idade, ou de 35 kg, qualquer um pode voar sozinho. É preciso ficar atento às regras de segurança antes mesmo de sair de casa. Todas as informações são encontradas no site www.voodaserra.com.br

Valor ingressos de quarta à sexta-feira: R$ 50,00 voo exclusivo e R$ 30,00 voo duplo. Valor Ingressos sábados, domingos e feriados: R$ 74,50 voo exclusivo e R$ 44,50 voo duplo – compras com 5 dias de antecedência, limitados a 100 ingressos por dia.

Roteiros histórico e ecoturístico

Curva do UAU, Estrada Velha de Santos, Roteiro Histórico

A Trilha da Estrada Velha de Santos tem a interligação com a Calçada do Lorena, trilha de pedras por onde D. Pedro I passou para proclamar a Independência, em 1822. Há cem anos, o então governador do Estado de S. Paulo ergueu ao longo dos 8 km de extensão 8 monumentos em homenagem ao centenário da Independência. O ingresso do parque dá acesso às duas trilhas, que podem ser feitas no mesmo dia. As informações estão aqui.

Valor ingressos de quarta-feira a domingo, incluindo feriados: 50% de desconto! R$ 10,00 (meia entrada) e R$ 20,00 (inteira).

Trilha Cachoeira da Torre

Cachoeira-da-Torre

Com duração média de 6 horas, o início da trilha consiste em uma estrada de terra adentrando a Mata Atlântica, passando por vegetações rasteiras em campos em áreas planas, bosques em topos de morros, com arvoretas de pequeno porte e arbustos, e trechos de floresta densa com a presença de bromélias, orquídeas e cipós (lianas). Durante os aproximadamente 9km ida e volta ao Centro de Visitantes do parque, em São Bernardo do Campo, é possível contemplar diversos animais. A elevação da trilha Cachoeira da Torre varia de 680 metros a 785 metros de altitude, com inclinações de até 33%. No local é possível avistar dois poços, sendo apenas um deles indicado para a prática de banho, com uma vista deslumbrante de alguns pontos da Baixada Santista. Atenção: é preciso agendamento prévio!

Valor ingressos de quarta-feira a domingo, incluindo feriados: 50% de desconto! R$ 10,00 (meia entrada) e R$ 20,00 (inteira).

Base náutica – sem desconto

Iniciantes e até os mais experientes poderão fazer uso dos equipamentos alugados para as atividades durante 40 minutos cada sessão, e os custos serão entre R$ 40 e R$ 80. Durante o uso das embarcações será obrigatório o uso dos coletes de flutuação (disponibilizados pela Base Náutica) e uma embarcação equipada com rádio comunicador e boias salva-vidas dará apoio para eventuais necessidades. O acesso à Base Náutica não exige a compra de ingresso de acesso às trilhas do parque, porém ocorre de forma gratuita apenas por quem acessa o Parque através da Portaria de São Bernardo do Campo.

SERVIÇO

Horário: 8h às 16h20 – funcionamento da tirolesa

Horário: 8h às 17h – funcionamento do parque

Portaria de entrada por São Bernardo do Campo: SP-148 Estrada Caminho do Mar, Km 42 – Alto da Serra – São Bernardo do Campo/ SP

Portaria de entrada por Cubatão: SP-148 Estrada Caminho do Mar, Km 50 – Cruzeiro Quinhentista – Cubatão/SP