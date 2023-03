Caldas Novas na baixa temporada

Que tal aproveitar a baixa temporada e conhecer um dos mais encantadores e surpreendentes destinos cravado no Centro-Oeste do país? Nessa época, a cidade goiana de Caldas Novas fica a espera de visitantes fiéis e dos novos turistas que devem igualmente se encantar com as belezas naturais da região e, claro, com as muitas opções de lazer nas águas termais dentro e fora dos hotéis. Veja esses oito motivos que devem te convencer a conhecer Caldas Novas nessa baixa temporada

Turismo familiar

Oferecer lazer que atenda desde crianças pequenas até adultos sem se tornar exaustivo ou desinteressante não é uma tarefa fácil. Nesse quesito a interiorana Caldas Novas surpreende ao unir opções de lazer que vão de parque aquático a esportes outdoor nas pitorescas e deslumbrantes paisagens da região, que é conhecida como a capital mundial das águas termais. Além disso, a hospitalidade local e dentro dos hotéis faz jus ao carisma de cidades do interior, embora Caldas Novas conte com uma infraestrutura turística madura e inspirada em padrões internacionais.

Tarifas

Os preços convidativos fazem parte da política de alguns hotéis da cidade e na baixa temporada os preços das diárias agradam ainda mais. É possível encontrar na temporada promoções nas diárias que oferecem entradas gratuitas para o diRoma Acqua Park e hospedagem para dois adultos e duas crianças de até 10 anos (em apartamento duplo) a partir de R$ 330. Os hotéis Piazza, Internacional, Fiori e os L’Acqua diRoma, todos da rede diRoma de hotéis, estão com as diárias promocionais até 02/04, exceto em feriados. Outas oportunidades de hospedagem em hotel de renome da cidade são as diárias para o Thermas diRoma (a partir de R$ 834) e para o Exclusive (a partir de R$ 599,00), ambos em frente ao diRoma Acqua Park e que também oferecem cortesias de entradas no parque e city tour para compras na cidade. Todos os hotéis contam com programação diária de lazer dentro e fora das piscinas e para todas as idades.

Clima estável

A cidade de Caldas Novas tem o privilégio de estar na região Centro-Oeste do Brasil, onde as temperaturas são amenas na maior parte do ano, com variações entre 20 e 30 graus mesmo no outono e na primavera. A incidência de sol em estações onde outras regiões do país sofrem dias nublados é outra vantagem que a capital das águas termais oferece.

Piscinas de águas termais

Com temperaturas que variam entre 30 e 57 graus Celsius, essas águas são ricas em sais minerais e oligoelementos, não à toa fizeram do destino a capital mundial das águas termais, pela abundância e qualidade que jorra de suas fontes. O que atraiu tantos grupos da terceira idade em excursões terapêuticas décadas atrás, hoje faz a alegria dos hóspedes dos hotéis que oferecem nas piscinas as águas com temperatura controlada o dia todo.

Parque aquático

Uma coisa que agrada os turistas é a excelente localização de algumas das principais atrações locais, sempre muito perto ou até em frente a hotéis bem avaliados na cidade. O diRoma Acqua Park é exemplo disso, por ser cercado pelos hotéis Exclusive, Villas e Thermas diRoma, este último em frente ao parque. Entre as principais atrações do diRoma Acqua Park estão o Navio Pirata, o Rio Lento que cruza o Vulcão, os toboáguas Twister, Free Fall, Kamikase, as capsulas Rocket Slide 1 e 2 que proporcionam a sensação de queda livre a 60 metros em menos de cinco segundos e a piscina de ondas, que é a maior da cidade. O parque também conta com uma ampla oferta de opções gastronômicas, desde lanches rápidos até restaurantes com cardápios variados.

Hotelaria

A cidade possui uma ampla variedade de hotéis, desde opções mais simples até luxuosas, atendendo a todos os tipos de turistas e bolsos. A cidade ganha destaque na hotelaria do Centro-Oeste por abrigar a maior rede hoteleira da região, a rede de hotéis diRoma que mantém todos os 13 empreendimentos para hospedagem em Caldas Novas.

Compras

A cidade conta com diversas lojas de artesanato local, centros comerciais e produtos típicos da região. Alguns destaques são o Shopping Serra Verde de Caldas, que oferece desde artesanato a chocolates, a Cachaçaria Vale das Águas Quentes, com a vasta apresentação de licores, cachaças e outros destilados, além do famoso sorvete de rapadura e a loja Doces Caseiros Dona Ana, ponto obrigatório para compra de doces que carregam a memória afetiva e a história das produções nos tachos e casas antigas do interior.

Proximidade de outras cidades turísticas

Caldas Novas está localizada próxima a outras cidades turísticas do estado de Goiás, como Pirenópolis e Goiânia, o que possibilita aos turistas conhecer outras atrações da região.