Cadeiras anfíbias garantem acessibilidade e diversão nas praias da Costa Verde & Mar

Verão combina com praia e banho de mar. Mas o que parece simples para alguns, pode se tornar um desafio para quem possui alguma dificuldade de locomoção ou deficiência. Para garantir a acessibilidade e a diversão de todos, as praias da Costa Verde & Mar (SC) contam com cadeiras anfíbias.

Produzidas com plástico, alumínio e aço inox, as cadeiras anfíbias não afundam quando entram em contato com a água e são de fácil deslocamento em pisos irregulares, como a areia. O serviço conta com o apoio de professores e guarda-vidas, que auxiliam os banhistas no uso das cadeiras e banho de mar com segurança.

Divididos entre as cidades da Costa Verde & Mar, os equipamentos podem ser encontrados na praia Central de Balneário Camboriú, em Balneário Piçarras, em Bombinhas de forma itinerante, que circula nas praias do município, e em Itajaí, na praia de Cabeçudas. Os moradores e visitantes encontram também cadeiras anfíbias em Itapema, disponíveis na Meia Praia, na altura da Rua 217 e no Centro, próximo à Rua 139. Já Navegantes elas estão na Arena de Verão, na Praia do Pontal. Em Penha e Porto Belo os equipamentos estão distribuídos entre as praias dos municípios.

Para usar os equipamentos não é necessário agendamento prévio, mas é preciso ficar atento aos dias e horários que o serviço é disponibilizado em cada uma das cidades da Costa Verde & Mar. Os interessados podem fazer contato com as secretarias e fundações de turismo dos municípios ou nos Postos de Informações aos Turistas.

Ativo há cerca de sete anos, o projeto de acessibilidade das praias é promovido pela parceria dos municípios integrantes da Costa Verde & Mar, com entidades e associações que desenvolvem ações em prol da inclusão de pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção.

Cidades da Costa Verde & Mar: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Itajaí, Itapema, Navegantes, Penha e Porto Belo.