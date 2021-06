Cabo Frio aposta no ecoturismo com circuito de trilhas na região

A Trans Cabo Frio se estenderá da divisa com Arraial do Cabo ao distrito de Barra de São João

Com esse projeto, futuro integrante da Rede Nacional de Trilhas de Longo Percurso, a cidade fluminense espera atrair mais ecoturistas - Foto: Divulgação - Prefeitura de Cabo Frio

Paisagens do litoral norte do Estado do Rio podem ser apreciadas em um circuito de 53 quilômetros de extensão ou em sete caminhadas mais curtas. Essa é a aposta de Cabo Frio para fortalecer o ecoturismo na região. A Trans Cabo Frio se estenderá da divisa com Arraial do Cabo ao distrito de Barra de São João e fará parte da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Percurso.

O primeiro trecho, com sete quilômetros de ida e volta, já teve sua sinalização inaugurada. A expectativa é que todos os percursos estejam prontos até o final de 2021. Esse trajeto inicial passa por lugares como a Ilha do Japonês, o Farol da Lajinha, a Praia Brava, a Caverna dos Escravos e a Ponta do Chapéu.

Fica dentro do Parque Estadual da Costa do Sol. Criada há dez anos, a área de preservação ambiental protege vegetação, dunas e restingas das cidades de Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, Araruama, Saquarema e São Pedro da Aldeia.

Chamado localmente de Boca da Barra, o roteiro de nível moderado começa no bairro da Ogiva, ao lado do Hotel Porto Veleiro, e continua até a Praia das Conchas. Pode levar em média três horas no total. Ou mais, se a pessoa for parando ao longo do caminho.

Mais ecoturistas com a trilha de longa distância

Essa é a ideia de trajetos compridos de caminhada, tanto é possível vencer a rota andando até completar o percurso inteiro, como vencer um trecho a cada viagem.

Criada em 2018, no ICMBio, a rede pretende conectar diferentes biomas brasileiros, cobrindo 10,5 mil quilômetros de Norte a Sul, de Leste a Oeste do País. Os trajetos entre áreas de conservação nacional são sinalizados e incluem sempre o símbolo da pegada amarela e preta.