Brotas investe em complexos aquáticos

Visitar Brotas em 2022 é conhecer um novo destino, seja a primeira visita ou o retorno para aproveitar ainda mais os atrativos. A estância turística, que em 2021 atingiu recordes na movimentação da atividade, terá neste ano novas experiências para o turista mergulhar em um cenário de aventura na natureza e sossego.

É esta opção que atrai públicos de todos os cantos ao Recanto das Cachoeiras. O visitante passa o dia no ecoparque, onde pode fazer a trilha que leva a três cachoeiras e contemplar a paisagem da piscina de borda infinita.

Agora, a novidade é o Sparium, complexo de piscinas aquecidas, adulta e infantil. Com bolhas entornadas por spa´s, além de hidromassagem relaxante. “O complexo também conta com um bar molhado na piscina, hamburgueria artesanal e pergolado com áreas para descanso e espreguiçadeiras. Estamos sempre investindo em nossa estrutura para proporcionar uma experiência incrível para nossos visitantes”, afirma Rodrigo Saldanha, proprietário do Recanto das Cachoeiras.

Outra inovação aguardada com expectativa é o toboágua com uma queda de 100 metros que irá margear a serra. A mistura de adrenalina com contemplação está programada para estrear em fevereiro, segundo Saldanha.

A melhor hora do dia

No Ecoparque Cassorova, é impossível completar em um dia o leque de opções que levam ao visitante aproveitar a natureza e pulsar o coração nas atividades de aventura. O empreendimento, onde está uma das cachoeiras mais bonitas do Brasil, que dá nome ao parque, também prepara para este ano uma nova experiência.

Curtir uma água quentinha e ter disponível serviços de bar e restaurante, além de uma vista de frente para o pôr-do-sol indescritível em uma piscina de borda infinita. Esta é a proposta do projeto, idealizado pelo proprietário Rodrigo Cassorova, e que tem previsão de ser lançado no início da temporada de verão em 2022.

Demanda aquecida

Em 2022, empresários e setor público aguardam com otimismo mais um período de alta procura pelo destino, na esteira de 2021, que trouxe resultados recordes na demanda, indicados pelo ISS Turístico.

No levantamento mais recente do ISS Turístico, de novembro, as empresas do setor turístico destinaram aos cofres públicos R$ 250 mil com o imposto. “No acumulado dos 11 primeiros meses, é disparado o aumento na atividade. Em relação a 2017 e 2018, por exemplo, o retorno em 2021 mais que dobra. Brotas trilha esta trajetória de sucesso com a integração entre poder público e empresários”, conclui Fabio Pontes, secretário de Turismo de Brotas.