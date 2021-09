Bem-vindo ao Caribe: conheça um dos principais destinos do mundo

Mar caribenho é um dos principais destinos de cruzeiros do mundo, com praias que se destacam pela beleza e diversidade cultural

Águas cristalinas e de cor única, areias claras e finas, céu azul e coqueiros compõem a paisagem na região do Caribe, que além de praias paradisíacas oferece uma verdadeira miscigenação de culturas e as mais diversas experiências. A agente de viagens Daniela Nascimento Dupas Lima, da Danval Travel, compartilha com o Malas Prontas informações imprescindíveis para a realização desta viagem dos sonhos.

As paradisíacas praias caribenhas convidam o turista ao descanso ou ao agito, dependendo da região e da época do ano – Foto: Adobe Stock

Um dos principais destinos de cruzeiros do mundo, o Caribe é uma região do continente americano formada pelo Mar do Caribe – também conhecido como Mar das Caraíbas – suas ilhas e Estados insulares, totalizando 33 países. Dentre os destinos mais populares e visitados pelos brasileiros estão Cancún, no México, Punta Cana, na República Dominicana e San Andrés, na Colômbia. O arquipélago das Bahamas e ilhas como Aruba, Barbados, Curaçao e Bonaire também são bastante procurados.

A colonização na região do Caribe se deu através de diferentes povos, resultando em territórios com diferentes culturas, gastronomias e línguas – há destinos em que se fala espanhol, em outros inglês, francês, holandês, sem contar os dialetos locais. Além disso, cada território opera com uma moeda distinta, embora o dólar seja muito bem aceito em todos eles.

As regras para entrar em cada território também diferem e precisam ser conferidas antecipadamente, principalmente com relação às vacinas, para o sucesso do roteiro de viagem. Contudo, a maioria dos países que compõem o Caribe não pede visto, apenas o passaporte brasileiro. Se o desejo do viajante for conhecer diferentes destinos caribenhos em uma única viagem, Daniela recomenda circuitos de cruzeiros após a ponte aérea.

Uma das atrações comuns nas ilhas caribenhas são os mergulhos onde se aproveita a beleza da diversidade marinha – Foto: Adobe Stock

De acordo com ela, o ideal é ter pelo menos 7 dias e 6 noites para aproveitar a viagem propriamente. No Caribe, a temperatura média é de 30º C o ano todo, mas existe a recomendação de que se evitem o período de furacões, que vai de junho a novembro. “Há chances de ocorrerem os efeitos climáticos, furacões, fortes chuvas, tempestades, que não controlamos. Mas também temos passageiros que não tiveram nenhum tipo de intempérie nesta época”, afirma.

As paradisíacas praias caribenhas convidam o turista ao descanso ou ao agito, dependendo da região e da época do ano, explica Daniela. “Cancún tem o Spring Break, por exemplo, todos os anos no mês de março, que lota as praias com uma agitação, um auge de festas. Mas se você for em outros períodos, consegue encontrar espaços mais quietos em Cancún. Normalmente perguntamos qual é o período do ano em que o turista deseja viajar e o que ele procura”, diz.

ATRAÇÕES

A agente de viagens cita como atrações comuns nas ilhas os mergulhos que aproveitam a beleza da diversidade marinha, o inesquecível nado com golfinhos, parapente e paragliding, além de simulações em alto mar remetendo à era da pirataria no Caribe.

“Para quem gosta de história, a maioria dos países caribenhos são um prato cheio, pois possuem ruínas de antigas civilizações”, acrescenta Daniela.

As crianças costumam amar os resorts, já que a maioria oferece ricas áreas de piscina, recreação e atividades para toda a família – Foto: Adobe Stock

Daniela ressalta ainda a possibilidade de montagem de pacotes de viagem completamente personalizados, com serviços de assessoria agregados e passeios. A ideia da DANVAL Travel é contemplar os passageiros, com seus diferentes desejos e orçamentos, e servir como apoio durante a diversão.

“Nossa consultoria vai além da compra de uma passagem ou hospedagem. Nossa ideia é assessorar o cliente, inclusive quanto ao que ele pode fazer no destino e o que levar na mala da viagem”, conclui.

Serviço:

DOCUMENTOS: Para viajar para o Caribe basta o passaporte.

VISTO: Para a grande parte de ilhas do Caribe não é necessário visto.

MOEDA: Cada território opera com uma moeda distinta, embora o dólar seja muito bem aceito em todos eles.

LÍNGUA FALADA: Alguns lugares falam espanhol, outros inglês, francês, holandês. Em alguns países existem vários idiomas oficiais e há ainda os dialetos locais.

TEMPERATURA: No Caribe, a temperatura média é de 30º C o ano todo.

