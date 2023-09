Bem-estar pelo mundo

Priorizar o bem-estar durante as férias está se tornando cada vez mais essencial. O viajante pode combinar atividade física e diversão para estimular suas endorfinas e experimentar algo novo e emocionante em sua próxima viagem. Mais de um terço (38%) dos viajantes brasileiros declarou interesse em participar de uma experiência de bem-estar durante suas viagens em 2023*. Com isso em mente, a Booking.com selecionou cinco destinos pelo mundo que são conhecidos por seus exercícios alternativos. Desde o aerial yoga em Bali até a terapia do riso na Índia, existem muitos caminhos para o bem-estar.

Mermaid Fitness – Lago Michigan, Estados Unidos

Lago Michigan – Foto: Adam Bouse – Unsplash – Foto:

Viajantes podem trocar os pés por uma cauda e mergulhar em um treino alternativo na piscina Mermaid Fitness, localizada no Lago Michigan, um dos cinco grandes lagos da América do Norte. Combinando várias modalidades, essa aula para adultos integra a prática de cura do yoga, os princípios de fortalecimento do core vindos do pilates e do barre, e a diversão cardio fluida de uma experiência aquática em águas profundas. Usando um monofin – uma cauda de sereia –, o praticante pode trabalhar sua potência, força, beleza e graciosidade na água. De volta à terra firme, o estado de Michigan é famoso por sua beleza natural, com belas rotas e florestas tranquilas. É um lugar perfeito para quem ama praticar exercícios ao ar livre.

Onde ficar: Depois de um dia mergulhando, o viajante pode se refrescar no Hotel Frankfort & Restaurant, uma charmosa acomodação localizada a uma curta caminhada do Lago Michigan. Esse hotel kitsch apresenta lustres antigos e móveis ecléticos. Alguns quartos têm uma varanda que oferece vistas do Lago Michigan. Além disso, há uma banheira de hidromassagem ao ar livre para relaxar após um dia de exercícios. O hotel fica a uma curta caminhada da Praia Pública de Frankfort, onde é possível caminhar ao redor do farol.

Terapia do riso – Mumbai, Índia

Inventado pelo médico indiano Madan Kataria em meados dos anos 1990, esse treino de bem-estar nada convencional, que já foi considerado uma piada, acumula hoje milhares de seguidores em todo o mundo. O método incomum se baseia na teoria de que a risada pode trazer benefícios espirituais e medicinais. O viajante pode experimentar uma sessão para rir das suas preocupações em um dos muitos clubes do riso em Mumbai, na costa oeste da Índia. O Chowpatty Beach Laughter Club tem sessões todas as manhãs, às 7h, no extremo leste da Chowpatty Beach, no sul de Mumbai. Os iogues podem assistir ao nascer do sol sobre o oceano enquanto praticam diferentes técnicas. Entre elas estão o riso “expirado” e o riso “shabash”, onde praticantes dão tapinhas de leve em si mesmos para reforçar a positividade. Depois de uma risada matinal, vale reservar um curso privativo de windsurf para desfrutar de um dia divertido e ativo na água. Seguindo para o interior do país, a movimentada metrópole de Mumbai é um destino fantástico para visitar templos antigos, enclaves modernos e mercados vibrantes.

Taj-Lands-End – Foto:

Onde se hospedar: O requintado hotel Taj Lands End fica a uma curta viagem de carro da Chowpatty Beach e possui um clube de saúde totalmente equipado, além de um spa no local. O turista pode aproveitar para dar um mergulho na piscina, relaxar na sauna ou desfrutar de massagens e tratamentos ayurvédicos no Jiva Spa. Depois de rejuvenescer a mente e o corpo, dá para provar a culinária tradicional indiana e deliciar-se com saborosos dahls e lagosta masala, feitos com produtos orgânicos e de origem local. O hotel tem o selo ‘Viagem Sustentável’ da Booking.com e oferece passeios organizados por guias locais, além de uma plataforma para artistas da região mostrarem seus talentos.

Yoga com cães – Auckland, Nova Zelândia

Esqueça vinyasa e ashtanga. Que tal praticar yoga com seu cão? Os moradores de Auckland sempre tiveram um amor especial pelos cachorros, já que existem desde mercados e sushis até desfiles de moda para cães. Por isso, não é surpresa que o yoga com cães tenha surgido lá. Praticar yoga com o adorado amiguinho não só relaxa a mente, corpo e alma, mas a do companheiro canino também. O yoga com cães é uma prática na qual o viajante e seu cachorro realizam as posturas tradicionais do Hatha Yoga. O praticante pode usar seu bichinho para adicionar um peso a mais e, claro, curtir ao máximo esse tempo com ele. Fora do estúdio, Auckland é cercada por florestas tropicais, fontes termais e reservas de vida selvagem. É um destino perfeito para quem procura férias ativas para viver momentos inesquecíveis. Para quem está em busca de emoção e adrenalina, uma opção é participar do passeio pela floresta nativa e tirolesa na Ilha Waiheke, onde poderá explorar as alturas voando pelas copas das árvores em uma floresta que existe há séculos.

Onde se hospedar: Localizado no arborizado subúrbio de Birkenhead, no bairro North Shore de Auckland, o FERNZ Motel & Apartments Birkenhead oferece apartamentos elegantes com vistas incríveis. Ao se hospedar entre lanchonetes e restaurantes nessa charmosa vizinhança, quem estiver passeando por lá poderá tomar um smoothie ou café depois de uma divertida aula de yoga com seu cão. A acomodação também conta com o selo ‘Viagem Sustentável’ da Booking.com, graças aos seus espaços verdes, que incluem suas belas varandas. Outra iniciativa é a proibição de plástico descartável. A propriedade é ideal para os três quartos (76%) dos viajantes brasileiros que desejam expressar e explorar suas paixões e crenças pessoais durante as viagens*.

Plogging – Gotemburgo, Suécia

Quer ficar em forma e salvar o planeta? Originário da Suécia, o “plogging” é um esporte que consiste em recolher o lixo enquanto corre. Os corredores suecos, cansados de correr em meio à sujeira em parques e calçadas, inventaram esse esporte verde: uma combinação das palavras suecas “plocka upp” (que significa recolher) e jogging. A ideia é aproveitar uma corrida semanal para recolher o lixo encontrado pelo caminho e, como exercício, proporcionar variações no movimento do corpo, com flexão, agachamento e alongamento. Gotemburgo, situada na costa oeste do país, é onde nasceu o plogging. Isso explica por que eventos dessa prática são realizados todas as semanas nessa cidade sustentável. Na região, o viajante encontrará um importante porto marítimo, conhecido por seus canais em estilo holandês, bem como avenidas arborizadas repletas de cafés modernos e boutiques. A dica é aproveitar para descobrir a cultura e história locais em um passeio de bicicleta em Gotemburgo.

Upper-House – Foto:

Onde se hospedar: A Upper House oferece a viajantes quartos luxuosos em uma das regiões mais badaladas dessa cidade. Depois de um treino matinal cheio de endorfina, o hóspede pode aproveitar ao máximo a localização e explorar o Museu de Arte de Gotemburgo e o Parque de Diversões Liseberg nas proximidades. Situado nas Gothia Towers, esse elegante hotel oferece entrada grátis em um spa com vista da cidade. Dá para admirar as vistas e nadar na piscina com fundo de vidro. Essa acomodação com o selo ‘Viagem Sustentável’ da Booking.com faz um grande esforço para reduzir o desperdício de alimentos e investe uma porcentagem da receita em projetos comunitários e de sustentabilidade.

Aerial Yoga – Canggu, Bali, Indonésia

Se você quer tirar os pés do chão, o aerial yoga levará você às alturas. Suspenso em redes de seda macia e elástica, que fornecem um ótimo suporte para uma variedade de posturas, o aerial yoga permite posturas com mais alongamento, estimulando a força e a estabilidade do core. Para 44% dos viajantes brasileiros que desejam uma estadia espiritual, como uma viagem para praticar yoga ou meditação em 2023*, Canggu é um ponto de encontro hippie na costa sul da ilha indonésia de Bali. O vilarejo é famoso por suas praias, sua cena de surfe e a prática de yoga. É possível adotar um estilo de vida saudável por lá e conferir os muitos bares de sucos e estúdios, onde o aerial yoga é recomendado para nutrir a mente, o corpo e a alma. Caso o turista deseje experimentar uma nova atividade com um pouco mais de velocidade, um passeio guiado de rafting ao longo do Rio Ayung, em Bali, oferece uma aventura por um vale repleto de selva exuberante.

Udara-Bali-Yoga – Foto:

Onde se hospedar: O Udara Bali Yoga Detox & Spa é um luxuoso hotel exclusivo para adultos, situado em campos de arroz e rodeado por templos antigos. A acomodação fica a uma curta caminhada da Seseh Beach. Priorizando a saúde e o bem-estar, essa acomodação propõe sessões de banho de som, piscinas terapêuticas e massagens, além de um belo shala ao ar livre com vista do mar. Lá, é possível participar de aulas de meditação e aerial yoga para aperfeiçoar as posturas. Essa acomodação com o selo ‘Viagem Sustentável’ da Booking.com oferece culinária asiática orgânica de origem local e aluguel de bicicletas, para que o hóspede possa explorar Canggu de maneira sustentável.

*A pesquisa Previsões de Viagem para 2023 foi encomendada pela Booking.com e realizada com um grupo de adultos que planeja viajar a lazer ou a negócios nos próximos 12 a 24 meses. No total, 24.179 pessoas em 32 países e territórios participaram da pesquisa. Os participantes responderam a uma pesquisa on-line em agosto de 2022.