Bariloche, para os amantes da natureza

Cidade argentina alcança 85% de ocupação no primeiro mês do verão

Bariloche, na Argentina, registrou no primeiro mês de verão uma taxa de ocupação hoteleira de 85% Reconhecido pelo Traveller’s Choice 2023 como um dos 25 destinos de natureza mais conceituados do mundo, a cidade oferece aos turistas opções ao ar livre para aproveitar o período mais quente do ano, como os passeios lacustres, caminhadas ao ar livre, subida nas principais montanhas e praias.

Nos primeiros 15 dias de janeiro, os visitantes puderam contemplar a vista noturna a partir de um telescópio do céu andino, no Centro Cívico de Bariloche, o que possibilitou mais uma atração na cidade argentina. Outra novidade para o período é a abertura de uma nova trilha para caminhada, que conecta a Playa Bonita com o Porto Moreno. O passeio com mais de 1,2 mil quilômetros é imerso na natureza, rodeado das belezas do Parque Nacional Nahuel Huapi.

Para os amantes de passeios na natureza, a Emprotur, entidade de fomento ao turismo de Bariloche, listou algumas dicas de como aproveitar as paisagens da cidade para diversas experiências diferentes.

Arvorismo

Para os aventureiros em meio à natureza, há opções de arvorismo para se realizar em Bariloche. Há circuitos para fazer durante o dia e à noite. A atividade propõe outra maneira de descobrir a natureza, permitindo a sensação de voar pelo bosque, contemplando as paisagens de uma forma diferente da que é vista de baixo. Na cidade, encontra-se um dos maiores trajetos da América do Sul, com mais de 1,5 quilômetro.

Caminhadas

É possível realizar caminhadas – ou trekking – nas trilhas de Bariloche. A atividade não exige experiência prévia quando é praticada com supervisão de um guia, mas requer um nível físico preparado e predisposição para enfrentar as eventualidades que podem surgir em cada trajeto. Por isso, é fundamental obter informações sobre os estados dos percursos e seus diferentes níveis de dificuldade. Os principais caminhos encontram-se no Parque Nacional Nahuel Huapi.

Rafting

Na região sul do Parque Nacional Nahuel Huapi, localiza-se o rio Manso. De lá, é possível realizar travessias de rafting, rodeadas pelas paisagens do bosque andino patagônico, além de se refrescar nas piscinas naturais que se formam em seu trajeto. Também há a possibilidade de fazer flutuação no rio Lamay, atravessando a estepe e as formações rochosas que ficam no entorno.

Navegação pelo lago Nahuel Huapi

O lago permite a realização de passeios, como da Bahía López até o Brazo Tristeza, do cais ao Brazo Campanario e do Puerto Pañuelo à Isla Victoria. O percurso explora recantos que só podem ser observados de barco, como as baías e praias para banhos e relaxamento.

Circuito Chico

O trajeto mais tradicional de Bariloche é o do Circuito Chico, que passa por bosques, lagos e montanhas. No caminho, é possível fazer diferentes paradas, como na capela San Eduardo, em mirantes com vistas panorâmicas da cidade e trilhas de baixa dificuldade. Alguns exemplos de atrações turísticas que podem ser visitadas percorrendo o Circuito são o Bosque de Arrayanes, o Cerro Llao Llao, o mirante Brazo Tristeza, além das praias, como a Villa Tacul ou a Bahía Los Troncos.

Passeio no trem patagônico

Pelo trem patagônico, realiza-se uma viagem entre a cordilheira e a estepe. A atividade pode ser realizada no fim do dia, contemplando as paisagens ao entardecer, como a cordilheira, os lagos e rios da estepe. A excursão pode ser feita com toda a família. Em uma das paradas, um jantar é servido com opções de carnes, mas há ainda opções para vegetarianos, veganos e celíacos na fazenda da Estação Perito Moreno.