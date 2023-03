Baia do Sancho, a melhor do mundo

A praia brasileira de Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, foi escolhida como a melhor praia do mundo em uma avaliação divulgada na última semana pelo site de turismo Tripadvisor. O ranking de praias faz parte do Travelers’ Choice Best of the Best 2023 da Tripadvisor, prêmio que tem como base milhões de avaliações e notas enviadas ao site em 2022 pelos viajantes e turistas do mundo todo.

O ranking anual leva em consideração a quantidade e a qualidade de resenhas e notas dadas por turistas de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Três praias do Caribe no Top 10 e duas brasileiras no ranking geral das 25 melhores praias do mundo – incluindo a mais bem avaliadas pelos viajantes. A praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, também entrou na lista das 25 melhores praias do mundo divulgada este ano, na posição. Confira o top 10.

10 – Ka’anapali Beach – Maui, Havaí, EUA

Praia com uma faixa estreita de areia fofa no Havaí, e quem frequenta esse paraíso destaca também o Pu’u Keka’a, uma rocha que compõe a paisagem da praia, conhecida também como Black Rock.

9 – Varadero Beach – Cuba

Areias brancas, palmeiras e um cenário tropical de tirar o fôlego. São 24 km de areia bem branquinha, com um mar em tons de azul turquesa e água quentinha, perfeito para passar o dia.

8 – Spiaggia dei Conigli – Sicília, Itália

Belas areias douradas e águas cristalinas rasas dão o tom da paisagem. E, nesta reserva marinha na região da Sicíli, tartarugas marinhas fazem seus ninhos. A praia é acessível apenas por barco ou a pé, e está localizada na costa sul da ilha de Lampedusa, a ilha mais ao sul da Itália.

7 – Radhanagar Beach – Havelock, Índia

Conhecida como uma das mais belas praias da Ásia. Atrai um grande turismo devido à sua beleza impressionante, além de ser um deleite assistir o nascer e o pôr do sol. A densa vegetação ao seu redor deixa a paisagem ainda mais bonita.

7 – Praia da Falésia – Olhos de Água, Portugal

Uma das melhores praias da região do Algarve. Você vai se sentir minúsculo no topo de suas incríveis falésias vermelhas, olhando para baixo em um gigante espaço. A praia é tão longa (tem mais de 5 km) que levará um tempinho para caminhar por ela.

5 – Grace Bay Beach – Ilhas Turcas e Caicos

A perfeita combinação de areia branca e mar azul quente é só um de seus destaques, assim como o Princess Alexandra Marine Park, próximo à costa, paraíso dos mergulhadores. Entre Grace Bay e as vizinhas Leeward and Bight, são sete quilômetros contínuos de praia para explorar.

4 – Reynisfjara Beach – Vik, Islândia

Esta praia de areia preta em Vik foi um dos cenários de locação da série Game of Thrones. As formações rochosas e os penhascos de frente ao oceano criam uma diferente beleza.

3 – Cable Beach – Broome, Austrália

O belíssimo pôr do sol é um dos destaques citados por quem já visitou essa praia. Nos cerca de 20 km de areia, uma inusitada atração também chama a atenção: o passeio de camelos à beira mar.

2 – Eagle Beach – Aruba

É a mais larga de Aruba, com uma extensa faixa de areia branca e maravilhosas águas cristalinas. Situada a 15 minutos de carro de Oranjestad, a capital de Aruba. Apesar de seu tamanho, é menos conhecida do que a vizinha Renaissance, uma ilha particular.

1 -Baía do Sancho – Fernando de Noronha, Brasil

Depois de ficar em 7º lugar no ranking do ano passado, a Baía dos Sancho ocupa a liderança do ranking da lista de melhor praia do mundo de 2023 da Tripadvisor. Graças ao seu mar cristalino, bastante árvores e falésias ao seu redor. O acesso à Baía do Sancho é feito através de uma escada, no meio de uma fenda nas falésias. A praia é maravilhosa e quando chove tem até uma cachoeira escondida entre a mata ao redor. Esta é a quarta vez que a Baía do Sancho lidera o ranking Travelers’ Choice Best of the Best 2023 do Tripadvisor: já havia sido eleita a melhor praia do mundo em 2017, 2019 e 2020.