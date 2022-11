Azul e Airbus revelam o avião mágico da Margarida

Seja bem-vinda, Margarida! A Azul apresentou hoje, 17, em Toulouse, na França, seu novo avião da “frota mais mágica do mundo” em parceria com a Disney. Após as aeronaves do Mickey, Minnie e Pato Donald, quem está próximo de levantar voo é a Margarida.

O avião A320neo foi produzido na fábrica da Airbus em Toulouse, onde passou pelo processo de customização e pintura. Chama a atenção a sua cor rosa e todos os detalhes, principalmente no nariz da aeronave: os longos cílios desenhados reforça o poderio feminino e promete ser visto do chão mesmo com o avião já voando – em baixa altitude, obviamente. A imagem da Margarida está no fundo do avião e na ponta das asas.

Foto: Divulgação – Foto:

“Os brasileiros adoram a Disney e estamos orgulhosos de levar a magia de viajar com esses aviões”, disse Alex Malfitani, CFO da Azul.

Apesar da cerimônia, o avião ainda não está pronto para decolar. Isso porque ele ainda precisa receber toda a documentação e ser finalizado – a customização dos bagageiros com o desenho da Margarida e a instalação do sistema de entretenimento e Wi-Fi, por exemplo, são realizados no Brasil.

Cinthia Douglas, diretora de marketing e vendas da Disney para a América Latina, falou sobre a parceria com a Azul: “O primeiro avião (do Mickey) coincidiu com as comemorações dos 50 anos da Walt Disney World Resorts, e hoje estamos aqui para celebrar a Margarida nas Nuvens (o nome da aeronave)”.

Voos das aeronaves da Disney

A expectativa é que a Margarida entre na malha aérea da Azul ainda esse ano, no próximo mês. A “frota mais mágica do mundo”, parceria da Azul com a Disney, faz por enquanto voos regulares apenas dentro do Brasil, mas o passageiro não consegue saber com antecedência se vai voar neles – é uma surpresa que vai ter apenas na hora de subir no avião, já no aeroporto.

A partir de 15 de dezembro, as quatro aeronaves customizadas vão passar a viajar também para Disney – ou melhor, para Orlando e Fort Lauderdale, saindo de Manaus e Belém.

A primeira aeronave customizada pela Airbus com um personagem da Disney trouxe o Mickey como estrela no final do ano passado. Em fevereiro foi a vez de a Minnie ser apresentada e, em julho, o Pato Donald passou a voar no céu do Brasil.

Com a chegada da Margarida, a Azul encerra seus aviões personalizados da Disney – quem estava na expectativa de ver o Pateta, por exemplo, vai ter que se contentar com os outros personagens. “Fechamos o primeiro ciclo dos 50 anos do aniversário da Disney com esses personagens”, disse Renata Lorenzini, gerente de marketing da Azul.

Em fevereiro de 2023, a companhia aérea deve juntar suas quatro aeronaves da frota mais mágica do mundo em um evento no Aeroporto de Viracopos, em Campinas. Será a primeira oportunidade em que os “quatro amigos” estarão juntos!