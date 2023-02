Atrações para aproveitar o melhor do litoral de São Paulo com a família

Quem viaja em família tem sempre o desafio de encontrar atrações e atividades para idades diferentes. No Litoral Norte de São Paulo, as cinco cidades que integram o consórcio turístico Circuito Litoral Norte já são destino certo quando o assunto é sol e praia. Porém, Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba possuem, ainda, uma infinidade de atrativos naturais, culturais, históricos, de aventura, e muito mais que atraem não só adultos, como também crianças e adolescentes.

Bertioga

Passeio de Escuna

Foto: Divulgação – Foto:

As escunas já são tradicionais em Bertioga e oferecem passeios por diversas praias e atrativos da cidade. Em um roteiro histórico, é possível visitar, por exemplo, o Forte São João. O percurso ainda passa pelo Canal de Bertioga, rios e oceano, e por fim, inclui banho de mar próximo às ilhas Guará, Ilha Rasa e Praia do Iporanga.

Rio Jaguareguava

Com percurso calmo e paisagem que integra Mata Atlântica, mangue e restinga, o rio Jaguareguava é destino para a prática de canoagem em família. Seja a bordo de canoas canadenses ou caiaques, a atividade encanta os amantes de ecoturismo. A paisagem do lugar permite total integração à natureza.

Caraguatatuba

Praia da Mococa/ Cocanha

Situadas na parte norte da cidade, as praias da Mococa e Cocanha são duas boas pedidas para quem está com criança. A primeira, além da boa estrutura de serviços, conta com atividades como ski-banana, aluguel de jet-ski e caiaque; além de ter, bem em frente, o Ilhote da Cocanha, com mar calmo e águas transparentes. Já a segunda conta com estrutura de quiosques em um quilômetro de extensão, além de areia monazítica e mar calmo, sendo ideal para banho e passeio de caiaque.

Espaço Aventura

Localizado no centro da cidade, o Espaço Aventura é um ponto de lazer que oferece tirolesa, arvorismo em três níveis e parede de escalada. O atrativo é indicado para o público de diversas idades, inclusive pessoas com deficiência (PcD) e idosos.

Parque Estadual da Serra do Mar

O Parque Estadual da Serra do Mar é ideal para se integrar à natureza em Caraguatatuba. Ali, é possível fazer trilhas de até 3,5 km, avistando animais silvestres como cotias, tamanduás, tucanos e esquilos. O atrativo também abriga a Cachoeira da Pedra Redonda, uma boa alternativa para se refrescar durante os dias de calor.

Ilhabela

Praia da Armação/ Pedras Miúdas

Foto: Maristela-Colucci – Mtur – Foto:

Apesar de ser famosa por sua estrutura para esportes náuticos, a Praia da Armação, ao norte da cidade, também é bastante indicada para famílias. Sua pequena faixa de areia de 350 metros abriga, inclusive, uma charmosa capela. Já no lado sul da ilha, a Praia das Pedras Miúdas tem vista privilegiada para a Ilha das Cabras, além de areias brancas e águas claras onde é possível observar garoupas, robalos, corais, estrelas do mar e até tartarugas.

Museu Náutico

Localizado no prédio da antiga Cadeia e Fórum, na Vila, Centro Histórico da cidade, o local conta com uma coleção de peças vindas de naufrágios, principalmente do Príncipe de Astúrias, além de painéis com informações e imagens, com destaque para o painel de seis metros com a linha do tempo indicando naufrágios desde 1825 até 1990.

São Sebastião

Complexo Turístico da Rua da Praia

O lugar situado no Centro Histórico de São Sebastião possui uma grande área de lazer, com parquinho para as crianças, pista de skate, deck de madeira onde é possível observar tartarugas marinhas por toda a orla da região central, ciclovia para passeios de bicicleta.

Praia da Baleia

Localizada na costa sul do município, a charmosa e tranquila Praia da Baleia possui águas claras e calmas e é uma ótima alternativa para quem gosta de praticar esportes como caminhada, corrida, futevôlei e frescobol.

Ubatuba

Praia do Lázaro/ Domingas Dias

Praia-do-Lazaro. Foto: Eliria-Buso – Foto:

Duas das praias que se destacam para a família são: a do Lázaro, que é tranquila, apesar de urbanizada e tem areias claras e águas límpidas; e a Domingas Dias, com apenas 400 metros de faixa de areia arborizada, com costeiras rochosas e águas calmas.

Quilombo da Fazenda

O Quilombo da Fazenda tem mais de 200 anos de história e abriga cerca de 40 famílias em uma das áreas de Mata Atlântica mais preservadas do Estado de São Paulo. Na costa norte da cidade, as famílias que vivem no sertão da Praia da Fazenda preservam sua cultura e memória quilombola por meio de rodas de conversas, trilhas agendadas e gastronomia típica.

Museu da Vida Marinha

Localizado na praia Perequê-Açu, o museu conta com um acervo com esqueletos reais de animais da atualidade, além de taxidermia em tempo real que pode ser acompanhada pelos visitantes, um espaço temático de impactos, que conta com uma exposição sobre os impactos da atividade humana no ambiente marinho e uma parede de ossos de animais mortos, um espaço temático com informações dos trabalhos que são realizados pelo Instituto Argonauta em prol dos ambientes costeiros e marinhos.