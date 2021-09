As praias paradisíacas e natureza intocada em La Digue, Seychelles

La Digue é o lar de algumas das praias mais intocadas do País - Foto: Divulgação – Embarque na Viagem

A ilha de La Digue, em Seychelles (As Seychelles são um arquipélago de 115 ilhas no Oceano Índico, perto da costa leste da África), é a ilustração perfeita do estilo de vida tradicional da população seychellois. A menor das três ilhas principais do arquipélago de Seychelles, La Digue cativa visitantes de diversas partes do mundo por sua autenticidade. Com uma atmosfera descontraída e rústica, as horas passam mais devagar.

Apenas 20 minutos de barco da ilha Praslin, a segunda maior em dimensão de Seychelles, La Digue é o lar de algumas das praias mais intocadas do País. É lá que fica Anse Source D’Argent, uma das mais fotografadas do mundo, onde o mar é azul-turquesa e as rochas de granito a transformam em cenário paradisíaco no meio do Oceano Índico. A praia é rodeada por palmeiras que realçam ainda mais sua beleza natural.

Todo o deslocamento em La Digue é feito por bicicleta. Ao percorrer a costa do parque L’Union State, o visitante se depara com antigos moinhos que produziram por muito tempo óleo de coco e com plantações de baunilha. No final do L’Union State está a praia de Anse Cocos, muito procurada para mergulho em suas águas cristalinas. É também o local perfeito para conhecer mais de perto a vida marinha de Seychelles.

As trilhas em meio a natureza oferecem ao viajante a possibilidade de contato com a biodiversidade de Seychelles. No santuário Veuve Nature Reserve, é possível avistar espécies raras de pássaros.

A cozinha creole reúne os melhores ingredientes frescos locais, incluindo frutos do mar. Eles podem ser degustados nos restaurantes pé na areia ou ainda na tradicional Festa de Assunção, realizada sempre em meados de agosto, e marcada por missa a céu aberto, procissão pelas ruas, atividades culturais e música ao vivo.

Visitas a La Digue

Em agosto, Seychelles alcançou a marca de 80.000 visitantes. A estimativa do Departamento de Turismo Local é receber até o final de 2021 mais de 180 mil turistas. Seychelles é atendida atualmente com voos regulares de nove companhias aéreas: Turkish Airlines, Emirates, Qatar Airways, Aeroflot, Etihad Airways, Edelweiss, Ethiopian Airlines, Kenya Airways e Air Seychelles.