Consultoria internacional analisa vários fatores para chegar ao ranking final do The World’s Best Cities

Definir quais são as 100 melhores cidades do mundo de 2023 é um desafio e tanto. Por isso, o relatório da Resonance Consultancy – uma consultoria internacional focada no turismo e desenvolvimento econômico – analisa vários fatores para chegar ao ranking final do The World’s Best Cities. A relação é criada com base na qualidade de vida, trabalho, turismo e investimentos que a cidade oferece aos moradores e turistas. Veja o resultado a seguir – que contempla duas cidades brasileiras na lista!

10° lugar: Amsterdã, Holanda

Foto: Melhores Destinos – Foto:

Ela é a menor cidade no top 50 do ranking mundial. O destino foi

muito bem avaliado pelo modo que está lidando com problemas locais, como a desigualdade de renda e a falta de moradia. A cidade está tentando mudar sua imagem de “Cidade do Pecado” e do turismo de massa para se concentrar em outras atividades.

9° lugar: Singapura, Singapura

Foto: Melhores Destinos – Foto:

Toda potência financeira de Singapura e os diferenciais do destino em diferentes aspectos, fez com que ela estivesse no top 10 do ranking várias vezes. Ao longo dos anos, a República de Singapura se transformou e se transforma com investimentos em pesquisa, inovação e infraestrutura.

8° lugar: Madri, Espanha

Vwalakte no Freepik – Foto:

Surpreendentemente, Madri aparece no top 10 da lista – mesmo diante de tantas cidades famosas que participaram do ranking. A cidade espanhola ficou bem colocada por estar se recuperando da pandemia com bons investimentos em infraestrutura, renovação de prédios antigos, novos hotéis e restaurantes. A cidade também está focada em projetos para seus cidadãos, como a inclusão de áreas verdes.

7° lugar: Roma, Itália

Frimufilms no Freepik – Foto:

Apontada como um destino que oferece uma viagem ao tempo, a Cidade Eterna ocupa o 10º lugar nas tendências do Google e nas avaliações do TripAdvisor – pontos considerados na pesquisa. A consultoria afirma que o destino permite uma experiência única de caminhar pela história ocidental, já que transborda herança cultural e histórica. Maravilhosamente bem vista devido às suas atrações turísticas e comida.

6° lugar: Barcelona, Espanha

Bearfotos no Freepik – Foto:

A cidade europeia ganhou destaque por estar retomando o turismo de forma interessante e investindo em acessibilidade não veicular, com a construção de ciclovias e restrições ao tráfego de carros. A pesquisa menciona ainda a importância da revitalização da icônica avenida La Rambla, que está sendo transformada em um espaço mais acessível para pedestres.

5° lugar: Dubai, Emirados Árabes Unidos

Divulgação – Foto:

A pesquisa descreve Dubai como uma cidade que mistura experiências luxuosas, patrimônios árabes e compras. O lugar tem atraído talentos de todo o mundo e se reinventou como um destino turístico e, claro, de negócios internacionais. Dubai tem grandes referências, como o Burj Khalifa e o maior shopping do mundo, o Dubai Mall.

4° lugar: Tokyo, Japão

Foto: Divulgação – Foto:

O lugar é considerado um dos mais seguros do mundo e oferece várias experiências de compras, desde lojas de departamento até boutiques de luxo. A cidade oferece ainda muitas atrações, centenas de hospedagens e restaurantes novos, que atraem visitantes de todo o mundo.

3° lugar: Nova York, Estados Unidos

Foto: Divulgação – Foto:

A cidade fez mudanças significativas na infraestrutura de transporte e hotelaria, com novos terminais em aeroportos e o aumento de quartos de hotel. Muitas instituições culturais também estão expandindo ou abrindo novos espaços, incluindo museus e teatros. A Big Apple investiu também em novas áreas verdes que valem ser conhecidas em 2023.

2° lugar: Paris, França

Foto: Wikipédia – Foto:

Paris conquistou o 2° lugar por demonstrar transformações na cidade após o período crítico da pandemia. Dentre os destaques dos consultores estão a busca por mais espaços ao ar livre para pedestres e as iniciativas para haver menos carros nas ruas.

1° lugar: Londres, Inglaterra

londres – Foto:

Londres continua a reinar como a melhor cidade do planeta. Ela também ficou na primeira colocação nas categorias de museu e vida noturna. A capital da Inglaterra e do Reino Unido é, também, a sede da monarquia britânica, cidade que abriga o Big Ben e tantos outros cartões-postais famosos, como a ponte da Torre de Londres; o palácio de Buckingham; a Abadia de Westminster, além de vários museus interessantíssimos.

Cidades brasileiras no ranking mundial

Foto: Divulgação – Foto:

A capital paulista ficou entre as 40 melhores cidades do mundo de 2023, garantindo a 33ª colocação na seleção internacional. Dentre as categorias, São Paulo teve ficou em 3º lugar na de restaurantes (à frente de Londres e Nova York) e em 4º como uma das cidades com mais check-ins no Facebook.

A grande Sampa também ganhou atenção por ter a maior população de descendentes de italianos fora da Itália, a maior comunidade de descendentes de japoneses fora do Japão e uma grande comunidade do Oriente Médio. Com essa mistura de culturas, a riqueza das delícias culinárias não poderia passar despercebida.

Rio de Janeiro

Foto: Divulgação – Foto:

A Cidade Maravilhosa ficou entre as 60 melhores do mundo, no 54° lugar – ficando em 9° na categoria de “número de check-ins no Facebook” e em 10° na de “cultura”. Conforme a consultoria, o Rio de Janeiro transborda delícias sensoriais. “Tropical e sexy, com praias deslumbrantes, vida noturna regada a samba e montanhas exuberantes que elevam os olhos aos céus, o Rio é esplêndido.” Não à toa, o destino brasileiro também ocupou o 7º lugar para atividades ao ar livre.

Com destaque para a Lapa, o bairro foi descrito como um lugar repleto de clubes de música ao vivo e com muita festa nos fins de semana – fato que também garantiu para a cidade o 32° lugar na categoria de “melhor vida noturna do planeta”.

Confira aqui a lista completa das 100 melhores cidades do mundo.