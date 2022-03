Arquipélago de Fernando de Noronha atrai turismo de lazer o ano inteiro

Um dos destinos mais procurados do Brasil durante o ano todo, Fernando de Noronha é um dos lugares que, com certeza, estão na lista de desejos de muitos brasileiros e estrangeiros. Isso é inquestionável.

Trilhas, passeios para ver os golfinhos, piscinas naturais, mergulhos com snorkel, tour gastronômico, acompanhar o entardecer, espaços para eventos e uma das novidades para 2022 é o passeio de Canoa Havaiana, uma aposta para contemplação das belezas marinhas com destino a praia da Conceição.

Nas primeiras horas da manhã os golfinhos retornam à baía em grandes grupos – Foto: Pixabay

Para quem curte surf, os melhores picos são as praias do Quixaba, Boldró, Bode e o mais famoso, Cacimba do Padre, com ondas que podem passar de 10 pés de altura. E, quando o assunto é mergulho, a ilha é considerada como um dos melhores lugares para a prática no mundo, podendo desfrutar de uma visibilidade de até 50 metros.

Outra dica de passeio para quem for visitar Noronha é o passeio com os golfinhos da espécie Rotador, no Mirante dos Golfinhos, nas primeiras horas da manhã, horário em que eles retornam à baía em grandes grupos. Com saída e retorno do PIC do Sancho, esse passeio oferece segurança para quem usa cadeira de rodas e para pessoas com dificuldades de locomoção.

E, por falar em segurança, em tempos de pandemia, o tópico está em primeiro lugar. Com as normas de segurança adotadas para o combate da Covid-19, o arquipélago hoje conta com uma ocupação de 90% em toda a ilha.

Para desembarcar em Noronha é necessário apresentar o cartão de vacina e o teste negativo para Covid 19, as normas limitam o número de pessoas na ilha, o que faz de Noronha um local exclusivo.

Para Adriana Flor, presidente da Associação das Pousadas de Fernando de Noronha, a ilha é um lugar mágico. ‘Recebemos visitantes do Brasil e do mundo durante o ano inteiro. Com toda essa exposição, desde que o turismo na ilha voltou a funcionar, nós seguimos os protocolos de segurança para que possamos trabalhar mais tranquilos e o turista possa recarregar as energias sem preocupação. É um trabalho conjunto de quem visita a ilha e de quem trabalha. E vejo que isso vem dando certo. O resultado é um local turístico seguro’.