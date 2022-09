Argentina libera todas as restrições da covid-19 para a entrada de turistas

Agora os turistas não precisam de seguro viagem com cobertura para a doença para entrar no país

Viajar para a Argentina ficou mais fácil! A última restrição relacionada à Covid-19 foi retirada. Agora os turistas não precisam de seguro viagem com cobertura para a doença para entrar no país. Assim, as regras para entrar na Argentina voltam ser as mesma de antes da pandemia. Os viajantes brasileiros só precisam de um documento de identidade ou passaporte válido.

A nova norma faz parte da decisão administrativa 837/2022, divulgada pelo governo argentino no final de agosto. A regra destaca que o país “nos últimos três meses se registra uma tendência estável e sustentada baixa baja no número de óbitos.”

Vale lembrar que no auge da pandemia, a Argentina permaneceu meses fechada para viajantes de todos os países e que o processo de abertura foi marcado por muitas exigências, como testes obrigatórios antes da viagem, na chegada e durante a estadia, além de comprovantes de vacinação e seguro.