Aquário de São Paulo é atração de férias para todas as idades

Local possui uma ampla variedade de animais de todas as partes do mundo; passeio envolve a importância da consciência voltada à preservação ambiental

O Aquário de São Paulo é o ponto de encontro perfeito para toda a família, oferecendo uma verdadeira jornada pelos mistérios e belezas do mundo animal. Com uma área de 15 mil metros quadrados, o Aquário tem cerca de 3,5 mil animais de 250 espécies diferentes, vindos de diversos cantos do Brasil e do mundo.

O passeio é uma “verdadeira viagem” dividida em várias “escalas”. Começa com uma imersão nos ecossistemas de água doce, onde o visitante encontra animais típicos de rios, lagos e cachoeiras. E não é só isso: a ideia é sempre contribuir com o processo de conscientizar sobre a importância de preservar essas espécies e do que está em jogo neste sentido. Destaques incluem o raro jacaré albino, uma exclusividade mundial, serpentes e jacarés do Pantanal.

Seguindo em frente, o mundo marinho tem um tanque colossal de 1 milhão de litros de água – o Oceanário, com vista de 180 graus com peixes como o mero, arraias e tubarões.

O Aquário, que no ano que vem completa 18 anos, não se restringe apenas a animais aquáticos. Os visitantes veem também os pinguins-de-magalhães, macacos bugios, lontras, bicho-preguiça, tamanduás mirins, cangurus, entre outras tantas espécies. Mamíferos aquáticos ganham destaque, como o peixe-boi amazônico, um símbolo da luta pela preservação, além das focas que encantam os visitantes em um cenário com tema de navio pirata.

Desde 2015, expandiu as fronteiras, trazendo animais da África, Indonésia e Austrália. Suricatos, lêmures, pítons, morcegos, wombats e coalas fazem parte dessa experiência. Finalizando o passeio, os visitantes terão a oportunidade de encontrar com um lobo-marinho e o casal de ursos polares, Aurora e Peregrino.

Em cada área, é possível aprender mais sobre os animais por meio de informações exibidas em banners e telas de computador, informações que ajudam a entender o contexto da importância da preservação ambiental. Se surgir alguma dúvida, os educadores ambientais e monitores estão sempre por perto para responder dúvidas e dar informações curiosas.

