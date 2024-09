Aprimore seu inglês antes de viajar: dicas infalíveis para aproveitar Londres - O Liberal

Planejar uma viagem para Londres pode ser uma excelente oportunidade para melhorar seu inglês e expandir conhecimento. Especialistas da KNN Idiomas recomendam investir em práticas diárias de conversação com nativos, consumir mídia em inglês e ouvir a pronúncia britânica, que se diferencia do inglês norte-americano. Ao seguir alguns desses passos, é possível interagir com mais confiança e aproveitar a capital da Inglaterra, no Reino Unido.

Melhorar seu inglês antes de viajar para Londres, capital da Inglaterra, no Reino Unido, pode transformar a experiência na cidade e ajudar a explorar e entender melhor sobre os principais pontos turísticos e culturais. De acordo com o prêmio Travellers’ Choice Best Of The Best Destination 2024, da Trip Advisor, Londres está em terceiro lugar na lista dos melhores destinos do ano, pois engloba uma série de atrações históricas, locais ligados à realeza, restaurantes premiados e pubs tradicionais.

Para aproveitar a cidade, os professores da KNN Idiomas, rede de escolas de inglês, recomendam investir em práticas diárias de conversação para ganhar confiança, consumir mídia em inglês e ouvir a pronúncia do inglês britânico. Além disso, reforçar os estudos das aulas de inglês nos meses que antecedem a viagem oferecem oportunidades adicionais para iniciantes praticarem e aumentarem o nível de inglês. Com essas e outras estratégias, é possível sair bem preparado para a estadia na capital britânica e expandir a cultura e o vocabulário.

“Viajar para Londres oferece uma série de oportunidades para aprimorar seu inglês e expandir conhecimento cultural. Além de práticas de conversação, a preparação antes da viagem pode incluir a prática de ouvir e repetir as principais abordagens em inglês de forma mais intensiva, além de se familiarizar com a pronúncia britânica, que é diferente do inglês norte-americano. Um curso de inglês bem estruturado, especialmente para iniciantes, pode fazer toda a diferença. Com essas preparações e a orientação certa, você estará mais confiante para explorar e interagir durante a viagem,” destaca Edilene Bogo, Diretora Pedagógica da KNN Idiomas.

A KNN Idiomas traz algumas sugestões para se preparar para uma viagem a Londres:

Pratique conversação regularmente: tenha conversas diárias com falantes nativos ou colegas fluentes. Cursos, plataformas de conversação e até jogos online são boas opções.

Faça exercícios de gramática e vocabulário: por meio dos cursos, é possível aproveitar aplicativos e sites indicados por professores para praticar gramática e aprender novas palavras e expressões.

Consuma mídia em inglês: assista a filmes, séries e vídeos em inglês, preferencialmente sem legendas ou com elas em inglês britânico, para melhorar sua compreensão auditiva e a construção das frases.

Leia livros e artigos: Mergulhe em livros, jornais e blogs em inglês para melhorar o entendimento de estruturas gramaticais e ampliar o vocabulário.

Conheça a pronúncia britânica: aprenda a pronunciar corretamente os nomes dos pontos turísticos de Londres e frases em geral para se familiarizar com as diferenças entre o inglês britânico e o norte-americano.