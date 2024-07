Aprenda a preparar biscoito de mel para compartilhar com os amigos

Baldoni ensina receita deliciosa e crocante com poucos ingredientes; sugestão serve para qualquer momento do dia e pode ser ainda, um mimo para presentear

Biscoito de mel - Foto: Divulgação - Baldoni

Amigo de verdade é aquele que divide até o biscoito. Para celebrar o Dia Internacional da Amizade e o Dia do Biscoito (20 de julho), Baldoni, marca eleita cinco vezes como o melhor mel do Brasil, segundo o Congresso Brasileiro de Apicultura, ensina receita prática e saborosa com o toque especial do mel. Confira!

Ingredientes:

Farinha de trigo

Açúcar

Mel Baldoni (da sua preferência)

Extrato de Baunilha

Manteiga

Fermento

Bicarbonato de sódio

Sal

Modo de preparo:

Misture a farinha, o fermento e o bicarbonato em uma tigela média

Misture a manteiga, o açúcar, o mel e o sal em uma tigela grande e bata em velocidade média até ficar cremoso e bem combinado

Adicione os ovos e a baunilha e bata até incorporar bem. Pare e raspe a tigela conforme necessário

Enquanto mistura em velocidade baixa, adicione gradualmente a mistura de farinha até incorporar bem. Raspe a tigela para ter certeza de que a massa está bem misturada.

Cubra a massa e leve à geladeira por 1 ou 2 horas

Trabalhe em porções, colocando a massa em bolas do tamanho de 1 ½ colher de sopa e coloque-as em uma assadeira forrada com cerca de 5 centímetros de distância.

Leve à geladeira a massa restante enquanto espera para assar.

Asse uma assadeira de cada vez por 10 a 12 minutos ou até que as bordas comecem a dourar.

Deixe esfriar na assadeira por 5 minutos e depois transfira os biscoitos de mel para uma gradinha.