Você quer brincar na Neve? Santa Catarina agora tem temperaturas abaixo de zero o ano todo! Após uma longa espera, o Alles Park acaba de abrir as portas para os visitantes na charmosa cidade de Pomerode, no Vale do Itajaí ou Vale Europeu, com uma aérea repleta de neve! As atividades do Alles Park iniciaram oficialmente com nove atrações e uma Vila Germânica fiel à arquitetura alemã.

Foram dois anos e meio de obras e muita expectativa, mas agora o Alles Park é mais uma opção de entretenimento para quem viaja para Santa Catarina, Estado que já é a casa do maior parque temático do Brasil: o Beto Carrero World.

A cidade de Pomerode é considerada uma das mais alemãs do país e a região do Vale Europeu catarinense conta com forte influência de imigrantes europeus, principalmente alemães e italianos, além de possuir diversos atrativos naturais.

O aeroporto mais próximo do Alles Park é o Aeroporto Internacional de Navegantes, que fica a cerca de 80 km. Outra opção é o Aeroporto de Joinville, que está a cerca de 90 km da atração. Desses aeroportos é possível contratar um transfer particular até o Alles Park ou ir de táxi, carro alugado ou ônibus.

De Navegantes há ônibus em diversos horários para Pomerode, as saídas são da rodoviária de Itajaí (que fica a 5 km do aeroporto) com a Expresso União ou Viação Catarinense. De Joinville também há ônibus direto com a Catarinense, porém com apenas uma frequência diária. Já para quem optar por ir de carro, os principais acessos são via Blumenau pela SC-421 ou Jaraguá do Sul pela SC-110.

O parque abre de quinta a domingo, das 11h às 20h. Já as atrações e as bilheterias funcionam das 12h às 18h.

Ingressos

Os ingressos para o parque temático com atração de neve em Pomerode podem ser adquiridos antecipadamente pelo site do Alles Park ou diretamente na bilheteria. A recomendação é de que a compra seja feita com antecedência, pois muitas datas já aparecem esgotadas e você pode não conseguir ingresso caso deixe para comprar na hora.

O Alles Combo dá acesso a (praticamente) todas as atrações do parque, incluindo a Vila da Neve. As únicas atrações que não fazem parte do combo e precisam ser pagas separadamente são a Puzzle Room (jogo de equipe em que você deve desvendar enigmas para sair de uma sala) que custa R$ 42 por pessoa; e o Bergbau (brincadeira de mineração) cujo kit sai por R$ 25. Não há meia entrada para estudantes.

Não é necessário comprar ingresso para visitar as áreas abertas do parque, nesse caso você pode acessar a praça de alimentação e as lojinhas gratuitamente e só terá gasto caso consuma alguma coisa ou use o estacionamento.

Ao chegar ao parque o visitante recebe uma pulseira com código QR que deve ser validada na bilheteria após confirmação do voucher de compra. Para acessar as atrações será feita a leitura do código da pulseira. Também é possível adquirir ingresso avulso para as atrações a partir de R$ 20.

O parque é Pet Friendly. Lembrando que é necessário utilização de acessórios apropriados para o transporte, como guias, bolsas ou carrinhos que suportem o peso de seu bichinho de estimação.

O estacionamento oficial do Alles Park custa R$ 25 por um período de até 4 horas, a partir disso cada hora adicional custa R$ 5 sendo que o valor máximo cobrado será de R$ 50. Para quem não quiser ter esse gasto é possível estacionar de forma gratuita nas ruas próximas ao parque, mas o número de vagas é restrito e você terá que caminhar mais até a atração. O estacionamento oficial fica logo na entrada.

Atrações do Alles Park

Vila da Neve Alles Park

Foto: Divulgação – Foto:

A Vila da Neve é a principal atração do Alles Park, um espaço coberto, com temperaturas negativas (média de – 4ºC) e muito gelo para brincar. O espaço é amplo e possui decoração temática, com iglu, urso, polar, árvores de inverno e o clássico boneco de neve. Também há escorrega no gelo e espaço para tomar um chocolate quente – que vem da cafeteria anexa por uma abertura. O chão é forrado de neve artificial. Dá para brincar de arremessar bolas de neve nos colegas, arriscar criar seu próprio boneco ou deslizar em um trenó puxado por alguém.

O parque fornece botas de neve e casacos que vão até os joelhos para todos os visitantes sem custo extra, mas vale levar na mochila um par de luvas, gorro, cachecol e calças quentinhas para aproveitar a atração com maior conforto. Para os desavisados, é possível adquirir roupas e acessórios de frio na loja de lembrancinhas. Há armários gratuitos para guardar os calçados e outros itens. O tempo da visita é livre, mas em média as pessoas permanecem na área gelada por 30 minutos.

Um ponto negativo é que a área conta com iluminação que muda de cor constantemente, o que pode gerar certo desconforto e tornar a simples tarefa de fazer uma selfie decente um verdadeiro desafio.

Carrossel Alles Park Pomerode

Foto: Divulgação – Foto:

Carrossel artesanal totalmente em madeira, o Karussel tem animaizinhos da fazenda entalhados a mão, com uma estética germânica. Além de montar nos porquinhos, cavalinhos e carneirinhos, é possível se acomodar na área central da atração. Ela foi pensada para diversão dos pais junto com os pequenos, além de render boas recordações em família.

Kinderzone

Foto: Divulgação – Foto:

Essa é uma atração que promete agradar adultos e crianças, principalmente aqueles adultos que morrem de vontade de brincar novamente em atrações infláveis gigantes. No Alles Park, você pode! O Kinderzone é um percurso de obstáculos e redes suspensas onde pais e filhos podem tirar os sapatos e se divertir juntos. Há armários gratuitos para deixar os calçados e outros itens.

Espelho, espelho meu

Um clássico dos parques de diversão, o labirinto de espelhos é uma atração simples, mas que pode ser divertida e render algumas risadas. A luz negra deixa a brincadeira ainda mais interessante. Mas não espere nada muito desafiador, o percurso é curtinho e passar por ele leva cerca de dois minutos.

Fliegl

Foto: Divulgação – Foto:

Este brinquedo proporciona às crianças a experiência de pilotar um avião, sentindo o vento bater no rosto e a emoção de estar nas alturas. Outro clássico dos parques de diversão que você encontra no Alles Park.

Spielplatz

Um playground infantil ao ar livre para crianças menores. Conta com escorregador, balanço, pontes para estimular a atividade física, recreação e a interatividade entre os baixinhos. Em fase de acabamento, essa era única atração que ainda não estava aberta em nossa visita.

Bergbau

Nessa atração você recebe uma peneira para brincar de paleontólogo. Em uma canaleta com água corrente o participante faz descobertas incríveis manipulando, limpando e catalogando fósseis de dinossauros, pedras, dentes de animais, conchas e corais. Essa atividade não está inclusa no ingresso do parque e o kit de exploração tem custo de R$ 25.

Puzzle Room

Jogo no qual é necessário trabalhar em equipe para desvendar enigmas e escapar da sala antes que o tempo acabe. São três salas com diferentes mistérios: Roubo “quase” Perfeito, O Grande Mágico e Wicca, círculo de proteção. Essa atração também não está inclusa no ingresso e tem o custo de R$ 42 por pessoa. (O recomendado é que a equipe tenha pelo menos três pessoas).

Wasserwelt

Um chafariz com efeitos especiais de águas dançantes e luzes em que os visitantes podem interagir – e se refrescar nos dias de calor. A criançada faz a festa e volta para casa encharcada, mas feliz da vida!

Alles Park em Pomerode vale a pena?

Se você espera encontrar algo grandioso como o Beto Carrero World ou o Snowland (parque de neve coberto de Gramado) é melhor baixar as expectativas para não se decepcionar. O Alles Park é menor que seus primos famosos e conta com um número mais modesto de atrações.

Também não espere nada muito radical, esse é um parque com atrações mais tranquilas, para curtir em família. Com exceção da Vila da Neve, os demais brinquedos são voltados muito mais para o público infantil e podem ser pouco (ou nada) atraentes para os mais crescidinhos.

Famílias com filhos pequenos, sem dúvida, poderão aproveitar melhor o que o Alles Park tem a oferecer, já que é possível brincar junto com os filhos ao invés de ficar apenas olhando do lado de fora.

Adultos que não estejam muito dispostos podem se interessar mais pelas lojinhas, bater um papo na praça, saborear um chocolate quente na Vila de Neve ou uma Ipa na cervejaria – acompanhada de chucrute e linguiça Blumenau, é claro! Nesse caso, o ingresso com acesso apenas à Vila da Neve pode ser uma boa alternativa.