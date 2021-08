Ainda dá tempo de aproveitar as baixas temperaturas em Monte Verde

As principais atrações locais ficam na Avenida Monte Verde, bem no centrinho da vila

As frentes frias seguem a toda neste inverno, derrubando as temperaturas e proporcionando o clima perfeito para uma viagem a uma estância como Monte Verde. Localizado a menos de 180 quilômetros de São Paulo, na Serra da Mantiqueira, o distrito mineiro pertencente a Camanducaia é um dos destinos do Sudeste mais famosos para a temporada de frio, oferecendo temperaturas negativas, mas com dias ensolarados, noites estreladas e muitos atrativos.

As principais atrações locais ficam na Avenida Monte Verde, bem no centrinho da vila. Ali estão os principais bares e restaurantes do lugar – inclusive aqueles que servem as famosas sequências de fondue – assim como fábricas de chocolate, lojas de artesanato e produtos regionais, e também receptivos que realizam passeios de 4×4 ou quadriciclo pelas montanhas de Minas Gerais.

Outra novidade é visitar as dezenas de artistas que fazem da pintura Bauer, uma atração à parte, com apoio total da ACMV – Associação Comercial de Monte Verde. Assim como conhecer a Fazenda Radical e rasgar as trilhas do Parque Oschin.

Monte Verde é um destino perfeito para quem procura descanso, romance e baixas temperaturas. Cercado por muito verde e natureza, é ideal também para quem não abre mão de se conectar com a natureza e praticar atividades como passeios de quadriciclo, trilhas de ecoturismo, cavalgadas e atividades de aventura.

Onde ficar

Pousada Pedras e Sonhos

Ideal para casais, a pousada conta com apenas sete chalés e está cercada por uma grande mata nativa e com uma das melhores vistas dos morros da cidade. O café da manhã, um dos grandes diferenciais da pousada, pode ser tomado das 8h30 às 11h e possui mais de 30 itens. A Pedras e Sonhos possui uma das melhores avaliações dos empreendimentos de Monte Verde e está próxima do Parque Oschin, entre outros importantes pontos turísticos do destino.

Pousada Jardim da Mantiqueira

Próxima da Avenida Monte Verde, onde estão reunidos os principais atrativos locais, assim como bares e restaurantes, a Jardim da Mantiqueira oferece estrutura de quatorze chalés, alguns equipados com hidromassagem, e com vista para um exuberante bosque de araucárias. Ideal para famílias e casais, a pousada também conta Boulevard com fonte e café da manhã totalmente artesanal.