Água quente e diversão

Localizado na cidade de Olímpia, a 430 quilômetros de São Paulo, o Hot Beach é um dos dez parques aquáticos mais visitados do Brasil. Inaugurado em 2017, com uma área de 110 mil metros quadrados, o local oferece infraestrutura completa de hospedagem com quatro hotéis em funcionamento e mais dois que serão inaugurados em breve, além de um espaço de lazer com diversas opções de diversão para todas as idades.

O Hot Beach oferece mais de 15 atrações incríveis, além de uma praia paradisíaca. O parque aquático proporciona um atendimento privilegiado aos seus hóspedes com uma ampla praça de alimentação, bares, e quiosques instalados em locais estratégicos, com muito conforto e praticidade. Além disso existe uma área kids com atrações variadas para a diversão dos pequenos e uma equipe de recreação totalmente capacitada.

No Hot Beach existe um bar molhado que conta com churrasco, sanduíches e pizza. O empreendimento oferece para os adeptos das atividades esportivas as atrações radicais e moderadas, com águas quentes naturais, toboáguas e piscinas diferenciadas.

Os espaços para hospedagem que fazem parte do grupo são o Hot Beach Resort, o Hot Beach Suítes Olímpia, mais o Celebration e Thermas Park. O Thermas foi o primeiro empreendimento do grupo e logo em seguida houve a instalação do Celebration. Como o grupo não possuía até então um parque aquático exclusivo, a sua construção foi viabilizada em 2017, vindo com ele na mesma área o Hot Beach Resort e o Hot Beach Suítes Olímpia.

Apesar de o Thermas Park e o Celebration não ficarem na área do parque isso não é problema, já que a distância entre eles é inferior a um quilômetro.

A água quente natural surgiu em 1958 quando a Petrobras decidiu perfurar alguns poços de petróleo pelo interior do Estado de São Paulo. Essas perfurações ficaram abandonadas desde a década de 1980 quando Olímpia ganhou o Thermas dos Laranjais. Devido à grande procura pelo lazer, o grupo Hot Beach, que havia iniciado a construção dos seus dois primeiros hotéis partiu para um parque, o que é sinônimo hoje de muita procura e sucesso.

Para Marcos Bittencourt, gerente geral comercial Mice do Grupo Ferrasa, empresa que detém o Hot Beach, os espaços proporcionam o que há de melhor em termos de parques aquáticos e diante disso a empresa procura diversificar e ampliar as suas ações.

Inauguração

Mais um hotel será inaugurado em breve pelo grupo, acrescentando 800 apartamentos, elevando o total, que hoje é de 1238, para 2038. O Celebration Resort é o primeiro resort pet friendly que oferece 264 amplas acomodações. Desta forma, o hóspede e seu animal de estimação terão o melhor atendimento e o conforto necessários. O Thermas Park tem academia com personal trainer, restaurante de cozinha regional, três piscinas de águas termais, playground, quadra de esportes na areia e um paisagismo encantador.

O Hot Beach Resort conta com 484 confortáveis apartamentos nas categorias single, duplos, triplos e quádruplos. Já o Hot Beach Suítes possui facilidades que fazem com que você se sinta em casa. Ele atende ao chamado perfil “família estendida”, oferecendo estrutura necessária de uma eficiente cozinha.

Aeroporto faz parte dos planos

Com a intenção de atrair mais turistas e proporcionar rapidez e conforto, a administração municipal de Olímpia começou o estudo sobre a implantação de um aeroporto na cidade. O prefeito Fernando Cunha (PSD) disse que essa é a principal demanda e com este serviço poderia facilitar o deslocamento das pessoas de outros Estados, como também da América Latina.

“Um parque aquático de águas quentes chama muito a atenção e entendemos que com um aeroporto a presença do turista em nossa cidade seria muito maior. Estamos trabalhando neste sentido e em breve poderemos ter esta grande conquista”, disse o chefe do Executivo.

Ele disse que hoje a grande frequência é de moradores de cidades de até 100 quilômetros que chegam na cidade através das rodovias. Com o aeroporto instalado este leque será ampliado e todos ganhariam com isso.

Cunha afirmou que a área de 2,1 mil metros já está definida e dentro de até três anos a cidade deverá contar com este empreendimento que vai trazer mais emprego e renda ao município. O prefeito explicou que a outorga é de 35 anos e o aeroporto seria administrado por uma empresa terceirizada, mediante um processo de licitação para a exploração do espaço.

Vila Guarani oferece opções noturnas

O Hot Beach Olímpia tem muitas opções de lazer diariamente até as 17 horas, mas é justamente a falta de atividades no período noturno que fez com que o Grupo Ferrasa direcionasse suas ações para um espaço dessa natureza.

Pensando nisso vai surgir nos próximos dias a Vila Guarani, que terá entrada tematizada e irá funcionar à noite. “Será um verdadeiro centro de convivência, fazendo com que os turistas possam contar com serviços e restaurantes que proporcionam muito conforto e as mais variadas opções de compra”, disse Marcos Bittencourt, gerente geral Comercial Mice do Grupo Ferrasa. Esse nome foi dado em razão de o município estar localizado na região do aquífero Guarani.













Fotos: Divulgação Hot Beach

Desta forma, o turista poderá frequentar o parque durante o dia e depois à noite terá mais um grande atrativo, com esta nova área de convivência. Além do mais, a cidade de Olímpia, que hoje conta com uma população de 55 mil habitantes, é conhecida também como a Capital Nacional do Folclore. O recinto hoje existente passou por uma completa remodelação para melhorar sua estrutura e criar atrativos que movimentam o local o ano todo, como a realocação do Museu do Folclore, implantação da Vila Brasil como ponto fixo de culinária e a instalação de uma arena, com cobertura e palco fixo.