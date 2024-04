Abril marca o começo do outono e é uma ótima pedida para quem quer fugir de atrações lotadas

O mês de abril tem boas condições climáticas em vários destinos; em muitos lugares já não faz tanto calor e também não tem o frio do inverno. Para quem pretende viajar a Europa ou Estados Unidos, por exemplo, é uma boa opção já que esse período é de primavera e as cidades começam a ficar muito floridas e boas ideais para passeios ao ar livre.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No Brasil, as chuvas no Sudeste diminuem seu ritmo e destinos como Diamantina, em Minas Gerais, pode ser uma alternativa simpática, que ainda tem a Vesperata, programa ideal para amantes da música. Amsterdã é um ótimo destino internacional, já que é apenas nessa época que fica aberto o Keukenhof, um parque com lindos campos de tulipa. O Japão também oferece uma experiência maravilhosa, com as cerejeiras desabrochando.

Diamantina, Minas Gerais

Localizada a 300 km da capital Belo Horizonte, é ponto de partida de uma das rotas mais populares para o turismo mineiro: A Estrada Real. Diamantina recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO em 1999. Os charmosos casarões e igrejas centenárias que compõem as ruas de pedras estão entre as maiores atrações. Eles são palco do maior espetáculo local: a Vesperata. O show reúne dezenas de instrumentistas que emocionam os visitantes em interpretações musicais sob comando de um maestro em meio ao público.

Ilhabela, São Paulo

Ótima oportunidade de aliar conforto, preço acessível e bons serviços a excelentes praias. A paisagem acidentada que recobre Ilhabela ajuda na formação dos seus principais pontos turísticos. Os dias de folga serão regados a muito banho de mar e cachoeiras deliciosas em meio à Mata Atlântica. São mais de trinta praias para os turistas que desejam descanso com os pés na areia.

Tiradentes, Minas Gerais

O colorido dos casarões coloniais inebria os visitantes que chegam à região. Aos pés da Serra de São José, a cidade preserva a história e arquitetura do século 18 em suas construções, igrejas e cenários bucólicos que a transformam em um dos mais charmosos destinos de Minas Gerais.

Brasília, Distrito Federal

A única cidade moderna do mundo a receber o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, Brasilia é peculiar sob todos os aspectos. Duas linhas em formato de cruz. A partir desse traçado simples nasceu o Plano Piloto. Com projeto urbanístico de Lucio Costa e arquitetônico de Oscar Niemeyer, Brasília ganhou vida em 1960, pelas mãos do então presidente Juscelino Kubitschek. Construída em apenas 1.000 dias para ser a nova capital, ela surpreendeu pelo modernismo do traçado e das construções.

Destinos internacionais para viajar em abril

Amsterdã, Países Baixos

Com uma arquitetura encantadora, milhares de bicicletas circulando pelas ruas, jardins floridos, rica cultura e charmosos canais, Amsterdã é uma cidade moderna, vibrante e exótica. É um lugar em que a gente se encanta com cenários comuns e habituais, como o trânsito de bicicletas nas ciclovias ou charmosos edifícios que ficam a beira de seus canais. Nesse período do ano fica aberto o Keukenhof, um parque com enormes plantações de tulipas, planta bastante característica dessa região. O parque fica aberto durante algumas semanas apenas, durante a primavera no continente europeu e é um ótimo motivo para visitar Amsterdã.

Cerejeiras. Foto: Victor217 – Freepik – Foto:

A cidade é viva noite e dia, tem ótimos pontos turísticos, excelente gastronomia e é simplesmente um paraíso para fazer compras. Esse período do ano é ideal para observar as cerejeiras florescendo! O “evento” é maravilhoso e impressionante… a cidade tem milhares de árvores cerejeiras floridas e cenários que ficam ainda mais bonitos quando essas flores desabrocham.

Hong Kong

Movimentada, cosmopolita, exótica e plural. Hong Kong é uma ilha no sudeste da China, que tem uma densidade demográfica altíssima e o maior número de arranha-céus do mundo! Mistura um pouco da tradição chinesa à modernidade europeia, fruto da colonização inglesa que por 156 anos esteve presente na ilha. Após esse período, Hong Kong se tornou uma região administrativa especial da China e permanece ainda hoje como um grande centro financeiro e portuário da Ásia.