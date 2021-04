A piscina de borda infinita mais alta do mundo!

Essa é para os que não tem medo de altura! O Address Beach Resort, um novo hotel de luxo em Dubai, foi classificado pelo livro dos recordes Guinness Book como o dono da mais alta piscina de borda infinita do mundo. Ela está localizada ao ar livre nada mais nada menos do que no 77º andar, proporcionando aos hóspedes uma vista espetacular a quase 300 metros de altura.

O hotel foi inaugurado em dezembro, e a piscina de 75 metros de comprimento fica em uma área de mais de 6 mil metros quadrados, que conta também com um bar molhado. De lá, os hóspedes podem curtir a paisagem e ver também o Palm Jumeirah, o The World Islands e o Burj Al Arab. As diárias no Address Beach Resort custam em média R$ 3 mil, com café da manhã incluso no valor.

O acesso à piscina é exclusivo para quem está hospedado no hotel, porém há o restaurante Zeta Seventy Seven que é aberto ao público. Ele também fica na cobertura, ao lado da piscina, e é onde são servidos pratos da culinária asiática, oferecendo uma vista muito bonita para um jantar especial.