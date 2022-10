A Jamaica também pode ser explorada a cavalo

O "heartbeat of the world" ou "a batida do Coraçao" da Jamaica Viajantes podem explorar o destino de diferentes formas e uma delas é em uma cavalgada

Existem muitas maneiras de explorar a Jamaica e uma delas é a cavalo. Para entender essa divertida oferta que o destino oferece com muita tranquilidade, o visitante deve ir até vilarejo de Braco Stables, onde passeios são oferecidos por algumas das mais belas paisagens jamaicanas, desde montanhas às praias, dentro d’água nos rios e muitas paisagens agrícolas cultiváveis.

Braco Stables está localizado em Trelawny, Jamaica, a aproximadamente 35km de Montego Bay e 40km de Ocho Rios, uma vila turística por excelência. O distrito de Trelawny faz parte da história local tanto quanto a vila de Braco, cuja história remonta ao século 18. A propriedade foi uma fazenda de plantação de cana e convertida em uma fábrica de açúcar. Ainda serviu para o cultivo de pimentas e a criação de gado.

Hoje, os cavalos passeiam felizes pelos grandes campos e a casa tornou-se uma atração turística pela sua localização e beleza, mas, também, por fazer parte do passado dos ilhéus. Foi restaurada atendendo aos detalhes da época para que recupere a sua grandeza e foi transformada em uma propriedade privada. Desde seus estábulos acontecem as cavalgadas mais divertidas da Jamaica, todas acompanhados por guias especializados que comentam as histórias da região. O cenário do país é descoberto de uma forma diferente quando se cavalga pelo interior e cruzam-se longas distâncias até chegar às belas praias de águas azul-turquesa do litoral norte, onde cavalo e cavaleiro se refrescam ao pôr do sol.

Na região também há restos de um avião que caiu na Segunda Guerra Mundial e o turista pode ver plantações nos arredores até chegar ao litoral. Ali, todos podem descer e dar alguns mergulhos nas águas refrescantes do Caribe. O passeio termina em jardins de pimentas, buganvília e palmeiras. A Jamaica tem uma longa tradição em relação aos cavalos, que foram importados para as ilhas pelos espanhóis, um dos muitos povos invasores na época da conquista da América.

O Centro Equestre Half Monn em Montego Bay é um local dedicado às atividades equestres. Passeios a cavalo na área são oferecidos por 20 minutos ou mais a todos os visitantes, mas aulas para iniciantes e várias categorias de cavaleiros com trilhas especialmente preparadas também são ofertadas. Eles dão aulas de salto e pólo, uma das atividades esportivas que atrai muitas pessoas na Jamaica, e na qual eles têm até um handicap internacional. Existem mais de cinco clubes de Polo na ilha e é uma das poucas nações a ter uma Associação de Polo local.

O Knolford Polo & Tennis Ranch oferece hospedagem e experiências campestres, passeios a cavalo, aulas e clínicas de tênis. Outra opção bastante conhecida em todo o país é o Chukka Cove Polo Club, que organiza passeios das montanhas ao mar.