Quinhentos quilos de camarão, 200 quilos de lula, 200 quilos de marisco, 250 quilos de arroz, mais de 300 quilos de temperos e acompanhamentos, 10 litros de óleo, entre muitos outros ingredientes. Está achando essa receita em proporções enormes? Mas ela está correta. Um risoto gigante de frutos do mar será oferecido aos visitantes do 7º Festival do Camarão de Porto Belo (SC). Agendado para ser distribuído no último dia do evento (16/10), a partir das 12h, o prato servirá três mil pessoas de forma gratuita.

A iguaria será cozida em um panelão de três metros de diâmetro, em uma área especial da festa, e todos os visitantes podem conferir de perto a produção. Para garantir que o gigante prato fique pronto no horário agendado e com um sabor único, os preparativos iniciam ainda na madrugada com a limpeza dos frutos do mar, seleção do arroz, corte de todos os temperos e organização dos produtos para assegurar agilidade quando o fogo for acesso. Ao todo, são mais de 10 horas de produção entre os preparativos até a conclusão da cocção no panelão.

Estão envolvidas no processo 40 pessoas do Rancho Turucutuco, responsável pela produção. O grupo é formado por pescadores e famílias nativas da região, que vivenciam a rotina da pesca artesanal e as tradições da cidade. “Ao longo do ano realizamos diversos projetos sociais, como a campanha do agasalho e o Natal solidário. É sempre muito bom servir a comunidade e preparar o maior risoto de frutos do mar do Brasil é uma honra e uma responsabilidade muito grande. Mas já provamos que damos conta recado e com certeza será um sucesso”, explica Pablo Lourival Nunes, integrante do grupo.

Atrações da festa

Integrante da rota das Festas de Outubro de Santa Catarina, a 7ª edição do Festival do Camarão será realizada entre quinta-feira (13/10) e o domingo (16/10) e terá diversas atrações além do risoto gigante. O evento típico e que marca o aniversário de 190 anos da cidade terá artesanato, gastronomia, apresentações artísticas e shows nacionais com Turma do Pagode na quinta-feira (13/10), Maneva na sexta-feira (14/10), João Neto e Frederico no sábado (15/10), Moacyr Franco no domingo (16/10), às 16h, e fecham a programação do evento o Grupo Bailaço e Musical San Francisco, com show agendado para às 20h de domingo (16/10). A entrada é gratuita.

Ingredientes do risoto gigante de frutos do mar

500kg de camarão

250kg de arroz

200kg de lula

200kg de marisco

140 kg de cebola de cabeça

140 kg de tomate

30 kg de pimentão verde

15 kg de pimentão amarelo

10 litros de óleo de soja

8 kg de coloral

10 kg de sal refinado

6 kg de alho descascado

5 kg de tempero pronto com pimenta

200 maços de salsinha

200 maços de cebolinha

60 unidades de toucas descartáveis

30 unidades de toalha de louça

6 rolos de 40 metros cada de papel alumínio