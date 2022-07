4 opções para curtir o mês das férias gastando pouco

O mês das férias chegou e com ele veio a vontade e o desejo de fazer aquela viagem com a família. Esse desejo de viajar foi confirmado por um estudo público realizado pela Orbit Data Science, uma startup focada em pesquisas qualitativas nas redes. A pesquisa, que englobou o período de 1º de outubro a 14 de novembro de 2021, foram analisados 3.304 tuítes sobre os desejos e planos para esse o ano de 2022, e o desejo de viajar ficou com 53,1% das menções.

Mas, além do desejo de viajar, vem a preocupação com os gastos e o objetivo de economizar, sem deixar a diversão de lado. Para ajudar neste objetivo, sugerimos cinco oportunidades de viagens que podem ser adquiridas na XporY.com, plataforma de permutas multilaterais que está em atividade desde 2014 e conta com mais de 12 mil membros cadastrados em todo país. No site é possível viajar sem gastar dinheiro, pois as negociações são a base de troca. Basta disponibilizar produtos e serviços para venda na rede de permutas que, ao serem comercializados, o participante receberá pagamento em X$, moeda virtual da XporY.com, de uso exclusivo na plataforma e de valor equivalente ao real. Desta forma, além de conquistar novos clientes, o participante tem facilidade em adquirir ofertas de interesse, como hospedagens, sem a necessidade de pagar pelas mesmas em dinheiro, pois vai investir somente uma taxa administrativa de 10% do valor da oferta. Veja algumas das opções de viagens que podem ser adquiridas em permuta para várias cidades brasileiras:

Hidrolândia

Na região metropolitana de Goiânia-GO, na cidade de Hidrolândia, é possível aproveitar um hotel fazenda com opção de day use para adultos e crianças. O Ranchos 30 é um verdadeiro paraíso para quem busca um local completo para relaxar, se divertir e esquecer da rotina. Com cinco piscinas, lago de pesca, trilhas, redário, jacuzzis e ofurôs, área de descanso com gazebos, charrete, cavalo, mini fazendinha, tiro ao alvo e tirolesa, os hóspedes poderão aproveitar um dia do final de semana pelo valor de X$ 120 para adultos e X$ 60 para crianças.

Guarujá

Em Guarujá, interior de São Paulo, o Hotel Vicino al Mare é uma opção para descanso. Nele é possível usufruir de um centro de spa, uma piscina ao ar livre, localização privilegiada à beira-mar na praia da Enseada, próximo a excelentes restaurantes e ao Aquário Aquamundo.

Além do conforto oferecido pelas suítes com banheira de hidromassagem, algumas unidades também possuem varanda com vista do mar. Os interessados podem adquirir a diária por X$ 894,00, com café da manhã.

Itapira

Também no interior de São Paulo, a Hospedaria Águas Claras, foi montada em um casarão histórico de fazenda em Itapira e também é uma ótima opção de estadia neste mês. Os hóspedes têm a oportunidade de uma experiência dentro de uma autêntica fazenda cafeeira do século XIX. A antiga Casa Sede foi restaurada preservando suas características originais.

A fazenda disponibiliza para os hóspedes, passeio a cavalo, passeio de charrete, pescaria, ordenha de leite, caiaque, piscina, sauna úmida, banho de cachoeira natural, snooker e ping-pong. Toda essa experiência pode ser adquirida por X$1.320, com pensão completa.

Rio de Janeiro

A cidade maravilhosa também é um destino muito procurado neste período. E nela está um dos melhores hotéis do Brasil, o Fasano, que também oferece a opção da aquisição de hospedagens por meio de permutas na plataforma XporY.com. Entre os atrativos está a piscina de borda infinita que se debruça sobre a praia, tendo como cenário o Arpoador, o Morro Dois irmãos e o Corcovado.

O projeto reverencia o espírito da arquitetura e do design brasileiro dos anos 1950 e 1960 e homenageia a gloriosa época da Bossa Nova. Para o mês de julho, o hotel está com oferta de duas diárias, para duas pessoas por X$ 5.000.

Todas as ofertas e valores dependem da disponibilidade do hotel/pousada e do dia e da quantidade escolhida pelo hóspede.

Sobre a XporY.com

Parceira oficial do Sebrae de São Paulo e de Goiás, a XporY.com tem a missão de incentivar a adoção de permutas multilaterais para os micro e pequenos empreendedores. A plataforma proporciona a empresas e profissionais liberais ofertarem seus produtos e serviços por meio de trocas. Segundo o sócio-fundador da empresa e especialista em economia colaborativa, Rafael Barbosa, o permutante anuncia ofertas na plataforma e a cada venda recebe pagamento do valor do produto em moeda digital, chamada X$, que tem valor equivalente ao Real (cada R$ 1,00 equivale a X$ 1,00). Com o crédito, ele fica livre para adquirir qualquer produto ou serviço ofertado por membros cadastrados de qualquer segmento e localidade.