21 de março, Dia Mundial da Floresta

Hoje, 21 de março, se celebra o Dia Mundial da Floresta, instituído em 2012 pela Assembleia Geral das Nações Unidas com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância deste ecossistema na conservação do Planeta e de suas espécies.

Segundo o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), o Brasil resguarda a segunda maior área de floresta do mundo, com 58% do território nacional coberto majoritariamente pelo bioma Amazônia e Mata Atlântica – ainda que, tristemente, neste último remanesce apenas 7% de vegetação nativa ou reflorestada.

Esses patrimônios naturais e de biodiversidade, cada vez mais ameaçados pela exploração desenfreada, o desmatamento e a ocupação ilegal devem ser preservados por lei, seja como unidades de conservação (UC’s), Áreas de Proteção Ambiental, Parques Nacionais, ou mantidas por meio de atividades atreladas ao desenvolvimento sustentável, a exemplo do ecoturismo e de hotéis em meio ao verde, de verdadeira integração com a Natureza. Conheça quatro destinos no país que propõem experiências de imersão em nossas florestas.

Ponta dos Ganchos Exclusive Resort – Ganchos, Santa Catarina

Ponta dos Ganchos Exclusive Resort – Ganchos, Santa Catarina – Foto: Divulgação

Imerso em uma península de verde exuberante, banhada por águas calmas e de tons esmeralda, a experiência do Ponta dos Ganchos Exclusive Resort – que combina gastronomia arrojada, serviço irretocável e bem-estar – torna-se ainda mais espetacular pelo entorno natural onde está inserido.

Em uma área de de 80 mil m² de Mata Atlântica, seus 25 bangalôs estão cercados de vegetação abundante, entre exemplares de aroeiras, garapuvus e ingás-macaco, e seus hóspedes desfrutam de total conexão com a natureza e relaxamento.

Uma iniciativa notável, em prol da manutenção deste pedaço tão preservado da Costa Esmeralda, o Ponta dos Ganchos Exclusive Resort promove o plantio de mudas dentro da propriedade. A consciência ecológica aqui é somada à solidariedade e o cuidado ao próximo: o valor de cada árvore plantada (R$ 1.000) é revertido integralmente ao Instituto Guga Kuerten, centro multidisciplinar de incentivo ao esporte e à cultura, atendendo as comunidades mais carentes da grande Florianópolis.

Mirante do Gavião Amazon Lodge – Rio Negro, Amazonas

Mirante do Gavião Amazon Lodge – Rio Negro, Amazonas – Foto: Divulgação

Localizado às margens do Rio Negro, em frente ao Parque Nacional de Anavilhanas – 2º maior arquipélago fluvial do mundo com mais de 400 ilhas – o Mirante do Gavião Amazon Lodge abriga doze espaçosos bangalôs erguidos em madeira de lei espalhados em meio à Floresta Amazônica, o mais importante bioma remanescente do Brasil e do Mundo. O projeto teve como prioridade a integração ao seu entorno, com as construções em pisos elevados, também conectadas por passarelas, de modo a preservar a permeabilidade do solo.

Nas incursões em meio a exuberância da densa e úmida selva, os visitantes se deparam em exemplares das gigantes Samaúmas, Castanheiras e Macucús, e observam espécies da fauna entre jacarés, ariranhas, botos cor-de-rosa. Passeios de canoa pelos igapós (a mata alagada no período das cheias) são conduzidos por colaboradores das comunidades ribeirinhas, que em parceria com o hotel, colocam em prática o chamado turismo de base comunitária – um dos pilares para o desenvolvimento sustentável da região, no objetivo de manter a floresta de pé.

Unique Garden – Serra da Cantareira, São Paulo

Unique Garden – Serra da Cantareira, São Paulo – Foto: Fernando Righetto

Nos limites do Parque Estadual da Cantareira, o Unique Garden foi idealizado para vivências na natureza, em meio ao ar puro, o perfume das flores e a água limpa de nascentes. Com espaços outdoor projetados por Ruy Ohtake, abriga 28 chalés e cozinha que faz uso de produtos sustentáveis. Segundo dados oficiais, o Brasil está no topo do ranking dos países com o maior consumo de agrotóxico no mundo. Com oito estufas e diversos canteiros ao ar livre, o Unique Garden direciona esforços para a produção de alimentos orgânicos.

Em meio a estes remanescentes fragmentos florestais de Mata Atlântica, o hotel promove o “Programa de Recuperação Ambiental”, de resgate de áreas degradadas no objetivo de plantar 30.000 árvores. A propriedade ostenta o selo Green Kitchen, concedido pela Fundação Para a Pesquisa em Arquitetura e Ambiente (FUPAM), que certifica os estabelecimentos que prezam por parceiros e fornecedores que promovem o uso consciente dos recursos naturais.

Hotel das Cataratas, a Belmond Hotel – Foz do Iguaçu, Paraná

Hotel das Cataratas, a Belmond Hotel – Foz do Iguaçu, Paraná – Foto: Divulgação

O Hotel das Cataratas, do grupo Belmond, é o único hotel localizado dentro dos domínios do Parque Nacional do Iguaçu, com seus 1700 quilômetros quadrados de reserva florestal de Mata Atlântica.

Privilegiadamente instalado, sob concessão, numa construção histórica que é patrimônio da federação, o hotel está a poucos metros do acesso às Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo. Desde 2000 com o certificado ISO 14001 de gestão ambiental, o hotel mantém até hoje seu comprometimento com a preservação do meio ambiente e de raras espécies da fauna brasileira, como a onça-parda e pintada e o tamanduá-bandeira. Um exemplo disso é o grande incentivo ao programa “Onças do Iguaçu”, que conscientiza hóspedes e visitantes sobre as ameaças enfrentadas pelo animal intensificando esforços de conservação da espécie a fim de garantir sua sobrevivência.

O hotel também utiliza fontes de energia renováveis, realiza aproveitamento de água e óleo, além de usar apenas produtos de limpeza biodegradáveis. Uma vez ao ano, a equipe organiza um Mutirão Ambiental, onde é retirado mais de 2.000 kg de lixo da floresta do Parque Nacional do Iguaçu.