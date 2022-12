12 lugares onde passar a virada do ano

Você já sabe onde vai passar o Réveillon 2023? Se nos últimos dois anos tivemos de evitar lugares badalados e as viagens de avião estavam mais restritas por causa da pandemia, agora em 2022 não faltam opções para curtir a virada de ano. Mas é bom já começar a se programar para não deixar as reservas para última hora – todos sabemos que a demora faz os preços aumentarem (de passagens de avião, diárias de hotéis e festas) e as opções diminuírem. Tem destinos para aproveitar com a família, para quem gosta de sossego, para os ‘baladeiros’ e para quem busca pegar um sol e banho de mar nas mais belas praias do Brasil .

Porto de Galinhas, Pernambuco

Porto de Galinhas é um dos melhores destinos de praia do Brasil! O distrito pertence ao município de Ipojuca, em Pernambuco, e tem a facilidade de estar a apenas 60 km do Aeroporto Internacional do Recife. Com as águas mornas, agradáveis em todo o ano, suas praias convidam para um mergulho e depois de curtir o mar do lugar não dá mais vontade de sair. Com piscinas naturais de uma beleza incontestável, Porto de Galinhas alia beleza e boa estrutura.

Barra Grande, Piauí

Nos últimos anos, a pequena vila de Barra Grande, na Península de Maraú, tem sido bastante procurada por artistas e turistas para passar o Réveillon. Mas uma outra Barra Grande, esta em Piauí, é que promete grandes shows no Réveillon das Emoções (com Thiaguinho, Banda Eva e outros) e no Réveillon Viva BG 2023 (apresentações de Anitta, Wesley Safadão, Luisa Sonza e mais) para a virada de ano 2023. Além dos shows do Réveillon 2023, o turista que for a Barra Grande vai poder curtir esse destino que não costuma ser tão badalado, mas que vale a pena entrar no roteiro de quem gosta de praias e natureza, de praticar kitesurf e, claro, de comer bem!

Foz do Iguaçu, Paraná

Destino procurado por brasileiros (e estrangeiros) o ano todo. A ideia aqui é passar a virada do ano com mais tranquilidade e sem grandes shows e baladas, curtindo com a família e as crianças os parques aquáticos, as piscinas dos hotéis e visitando as atrações das cidades, como as Cataratas do Iguaçu. Pousadas e hotéis, claro, já estão programando suas festas para o Ano Novo, então corra para reservar a estadia.

Angra dos Reis e Ilha Grande, Rio de Janeiro

Angra dos Reis e Ilha Grande são bem procurados pelos cariocas nos fins de semana e feriados e, no Réveillon, não poderia ser diferente, já que a área oferece uma boa oportunidade para quem deseja conexão com a natureza. Angra dos Reis tem hotéis com ótima estrutura para quem não quer se preocupar com nada. E em Ilha Grande o destaque maior fica por conta das praias de águas cristalinas que se mistura à Mata Atlântica. Fazendo passeios de barco pela região você poderá descobrir lindas praias bem preservadas, com belezas dentro do mar e fora dele!

Itacaré, Bahia

O que não falta em Itacaré são praias paradisíacas, cachoeiras e muita natureza. Viajar uma semana para essa cidade do sul da Bahia é ter a certeza que terá 7 dias de muitos passeios e trilhas, para quem gosta, ou o sossego de ficar na praia aproveitando o dia. Os restaurantes do centrinho local oferecem uma gastronomia de dar água na boca e há várias opções de hotel e pousada, para todos os gostos e bolsos.

Praia dos Carneiros, Pernambuco

A Praia dos Carneiros é um paraíso perto de Porto de Galinhas, uma faixa de areia repleta de bons hotéis, pousadas, restaurantes e lindas paisagens, com piscinas naturais. Se durante o ano todo é uma ótima opção para ir com as família e crianças, no Réveillon 2023 é preciso saber que haverá 5 noites de festa – e o agito e barulho na região podem incomodar para quem viaja procurando sossego. A melhor maneira de chegar na Praia dos Carneiros é via Recife.

Chapada dos Veadeiros, Goiás

O primeiro destino que muitos brasilienses consideram ao planejar uma viagem voltada para o ecoturismo próximo de Brasília é a Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e sua região reúnem lindas paisagens naturais, com grande destaque para os cenários do cerrado e suas cachoeiras de água cristalina. É uma região bem grande, da qual fazem parte diferentes cidades. Para quem busca um fim de ano tranquilo, cercado pela natureza e em um destino pequenino, pode ser uma boa pedida!

Búzios, Rio de Janeiro

Localizado na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Búzios encanta com suas lindas praias e cenários. É uma cidade pequena, mas que principalmente no verão recebe milhares de turistas. E na virada do ano não poderia ser diferente, um destino procurado para quem quer curtir a natureza mas também as festas que invadem a madrugada.

Balneário Camboriú, Santa Catarina

Baladas, jovens e praias. Balneário Camboriú já é bastante conhecida por essa combinação, de turistas que visitam a cidade em busca de agito, festas e, claro, praias. E o Réveillon 2023 promete trazer ainda mais visitantes para as festas particulares da cidade catarinense.

Maragogi, Alagoas

A cerca de 120 km de Maceió, Maragogi reúne um lindo litoral com águas cristalinas. Costuma ser um destino para quem busca tranquilidade e sossego, mas o Réveillon 2023 promete mudar esse cenário. O famoso Réveillon Mil Sorrisos, que anualmente reúne celebridades, vai ser organizado este ano em Maragogi. E pode ter certeza que a virada do ano vai ser ainda mais agitada nesta cidade alagoana.

Ilhabela, São Paulo

Em meio à Mata Atlântica, em São Paulo, Ilhabela se desponta com um dos destinos mais procurados pelos turistas. Suas mais de 30 praias são um convite para descansar com pé na areia no fim de ano, mas há também festas para quem quer se divertir e procura agito no Réveillon 2023.

Trancoso, Bahia

Trancoso se tornou um destino muito badalado nos últimos anos e bastante exclusivo. O distrito não é necessariamente um local econômico, especialmente no verão, mas pode oferecer bastante charme e tranquilidade, além de sossegados dias na beira do mar. São diversas as pousadas e hotéis de charme no distrito, em especial no Quadrado de Trancoso. Trancoso faz parte do município de Porto Seguro, do qual também fazem parte Arraial d’Ajuda e Caraíva, outras alternativas para passar o Réveillon 2023 de uma forma diferente!

*Colaborou Camille Panzera