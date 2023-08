UNC Software faz 8 anos: referência em soluções industriais

Com recém-completados oito anos de existência, a UNC Software, em Americana, tem se dedicado a revolucionar a maneira como as indústrias operam e crescem.

A empresa deu o pontapé inicial com o lançamento, em 2014, do primeiro ERP – sistema de gestão que integra, organiza e automatiza processos de todas as áreas de uma organização – no mercado. Ao longo desses anos, se especializou no segmento industrial, tornando-se referência em soluções tecnológicas para o setor.

E para marcar os oito anos de criação, a empresa lançou, nesta semana, um software CRM específico para indústrias. Trata-se de um sistema de gestão de vendas, uma ferramenta revolucionária para alavancar o sucesso dos negócios. O principal objetivo é ajudar as fábricas a venderem mais.

Jean Carlos e Luiz Ricardo, sócios da UNC Software – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Com o CRM da UNC Software, o Industrialmais, é possível manter um contato constante com os clientes, gerar novas oportunidades de negócios e centralizar todas as atividades do time comercial em um único lugar. O resultado? Vendas ampliadas e um impulso significativo para a estratégia de crescimento.

A UNC Software é especializada em desenvolver tecnologias e serviços que impulsionem o crescimento das indústrias, tornando-as mais eficientes, competitivas e, assim, contribuindo para a expansão do mercado de trabalho e o fortalecimento da economia.

A expertise da empresa se reflete em cada um dos produtos e serviços. Sob a gestão dos sócios-proprietários Jean Carlos Ferreira Calse Andreatta e Luiz Ricardo Menezes Carrijo, a UNC Software trabalha para fornecer soluções de software de gestão industrial que vão além da simples tecnologia.

Quando um cliente escolhe a empresa, não está apenas adquirindo um software, mas também uma parceria completa.

O time de especialistas se encarrega de configurar o software, treinar os colaboradores e alinhar os processos internos da fábrica às funcionalidades do sistema. Tudo isso é feito após um diagnóstico minucioso, garantindo que cada empresa tenha uma solução sob medida.

A UNC também se destaca no mercado por oferecer um suporte técnico diferenciado, ágil e humano, perfeitamente sintonizado com as demandas de uma fábrica. Esta é a essência da empresa – estar presente em cada etapa do processo, entendendo as necessidades e garantindo que os clientes alcancem seus objetivos.

O COMEÇO

A história da UNC Software começou com seu primeiro cliente em 2014. Atualmente, a empresa atende indústrias em seis estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. E caminha para expandir ainda mais a atuação, levando os sistemas de gestão para todos os cantos do País.