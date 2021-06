Indústria de e-Sports na Europa deve ser bilionária até 2023

Público dos esportes está estimado em quase 7 bilhões de pessoas em plataformas de streaming ao vivo - Foto: Divulgação

A indústria dos eSports tem crescido rapidamente, a partir das inovações tecnológicas ocorridas nos últimos 20 anos. Em países da Europa, os games estão cada vez mais inseridos não só na rotina dos mais jovens, mas também em outras esferas da sociedade. Prova disso é que um estudo recente promovido pela Esportz Network mostra que a Europa deve movimentar mais de R$ 3 bilhões de reais até 2023 em ações envolvendo os eSports.

Esses valores envolvem uma série de fatores: transmissões ao vivo, atrações promocionais, parcerias com empresas de esporte e entretenimento, prêmio milionários, apostas em sites como campobet bônus, entre outras alternativas. Com isso, o cenário dos eSports, inclusive no Brasil, tendem a aumentar ainda mais e romper com outros públicos para além da juventude.

Atualmente, os jogos mais populares na Europa incluem League of Legends, Call of Duty e FIFA. Os maiores contribuintes para esse crescimento incluem patrocínios e publicidade. Várias marcas mudaram seu foco para desenvolver eSports que se adaptam às gerações mais jovens, que são os principais consumidores. Mas já existem movimentos para alcançar um público mais velho, na faixa dos 40 a 50 anos, que não teve a possibilidade de jogar e usufruir da tecnologia atual.

O envolvimento de grandes marcas no mercado de eSports europeu tem contribuído para o crescimento da indústria. Essas marcas perceberam o potencial do mercado e estão investindo nele para gerar receita e angariar um público cada vez mais diverso. As startups mais promissoras no mercado europeu incluem RFRSH Entertainment, RTSmunity, DOJO Madness e Streaker.

RFRSH Entertainment é uma empresa de direitos de mídia que trabalha com algumas das melhores equipes da Europa. Funciona tanto com equipes que estão começando quanto com as melhores do cenário de eSports. Já a DOJO Madness é uma empresa de big data que cria ferramentas e serviços para ajudar os fãs e jogadores a entender melhor suas atividades em cada jogo, como pontuação, recordes, entre outros detalhes.

Além disso, há um número cada vez maior de torneios para reunir jogadores e parte do público fiel. As maiores ligas e torneios da indústria europeia são os da Amazon University, Arena of Valor World Cup e Call of Duty League. O European Esports Gaming (EEG), por exemplo, premiou seus vencedores com cheques acima dos R$ 100 mil em suas primeiras três edições. No futuro, esse valor deve crescer ainda mais.

Eventos e vídeos esportivos se tornaram mais populares após o aumento das plataformas online que os cobrem ao vivo as competições de eSports. O conteúdo é acessível e os fãs podem assistir ou participar de seus jogos favoritos de forma prática e fácil. Eles podem interagir com seus atletas favoritos em plataformas como Facebook, Twitter, Instagram e Twitch TV.

Mais pessoas se tornaram cientes dos esportes eletrônicos e de tudo o que eles envolvem. Desde 2015, houve um aumento incrível em sua consciência. Há cinco anos, o setor era relativamente pequeno. Hoje, centenas de milhões de pessoas se identificam como fãs de e-sports. De acordo com a Newzoo, o conhecimento global dos esportes eletrônicos atingiu 2 bilhões no ano passado.

O público dos esportes está estimado em quase 7 bilhões de pessoas em plataformas de streaming ao vivo. Muito desse número também aconteceu em decorrência da pandemia do novo coronavírus, quando mais pessoas ficaram em casa por causa das medidas restritivas.

Outro fator importante é o aumento da cobertura da mídia tradicional, que possibilitou que os esportes eletrônicos competissem de forma eficaz com opções tradicionais como futebol e basquete. Portanto, os esportes eletrônicos estão crescendo por diversos fatores: econômicos, sociais e tecnológicos. Estar atento a esse mercado é fundamental, pois ele seguirá crescendo.