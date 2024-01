Viajando com animais de estimação

O ideal, segundo a veterinária, é preparar o animal meses antes de sair de viagem de férias - Foto: Adobe Stock

O recesso e férias de fim de ano já começaram, assim como as viagens para relaxar e curtir o período. Como os pets já fazem parte da família, muitos tutores incluem seus animais de estimação nos passeios de férias. Com a crescente tendência de levar pets em viagens, tanto de carro quanto de avião, é necessário adotar medidas específicas para garantir a segurança e o conforto dos bichinhos.

Confira dicas da médica veterinária e gerente técnica da Boehringer Ingelheim, Karin Botteon, de como tornar a viagem mais segura e tranquila para os pets. A veterinária Fernanda Binati e Camila Costanza, sócia diretora da Dipetti, também aconselham. Confira!

Segurança na estrada

Quando a viagem é feita de carro, especialistas recomendam o uso de caixa de transporte ou cintos de segurança adaptados para pets. A Dra. Karin Botteon, aconselha que os animais sejam transportados no banco traseiro, fora do colo dos passageiros em caixa de transporte ou, quando não possível, que utilizem cinto de segurança específico para animais.

Além disso, sugere paradas regulares a cada duas horas para que os pets possam atender às suas necessidades fisiológicas. A dica final é para que se evite alimentar o animal durante a viagem, prevenindo enjoos e desconfortos intestinais.

Viagens de avião

Para viagens aéreas, a maioria das companhias permite que animais de até 10 kg acompanhem seus tutores na cabine. Dra. Karin enfatiza a necessidade de documentação atualizada, incluindo a carteira de vacinação e o “Atestado Sanitário para o trânsito de cães e gatos” que deve ser preenchido e assinado pelo médico veterinário responsável. As especificações para caixas de transporte em cabines de avião também devem ser verificadas, pois variam entre as companhias.

Cuidados no destino

Ao chegar ao destino, é crucial proporcionar ao pet um espaço confortável. A veterinária sugere preparar o animal para a viagem com treinamentos na caixa de transporte e/ou no carro com reforços positivos por meio de passeios, petiscos e brincadeiras nos dias ou meses anteriores à partida. Além disso, é importante estar atento à presença de parasitas como vermes, sarna, pulgas e carrapatos, que podem ser mais prevalentes em ambientes com bastante natureza ou com alta frequência de outros pets.

Prevenção contra parasitas

Aplicar o antiparasitário escolhido alguns dias antes da viagem é aconselhável, seguindo as orientações do médico veterinário. Com essas medidas de precaução e cuidado, os tutores podem assegurar uma viagem de férias segura e prazerosa tanto para eles quanto para seus pets.

Exercício regular

Manter a rotina do cão é importante para mantêlo ativo e saudável. De acordo com Fernanda e Camila, cães precisam de exercício regular para se manterem saudáveis e felizes. Passeios diários, sessões de brincadeira e atividades ao ar livre são essenciais para o seu cão gastar energia e manter um peso adequado.

Atendimento veterinário preventivo

Visitas regulares ao veterinário garantem que seu pet esteja com a saúde em dia. Vacinações, check-ups e prevenção de parasitas são parte fundamental dos cuidados veterinários.