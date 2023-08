Veja os nomes mais comuns para pets em Americana

Nomes, raças e gêneros não são informações exclusivas dos censos realizados com humanos. O “PetCenso 2023” – levantamento que traz informações de animais cadastrados na plataforma da Petlove – analisou o banco de dados com mais de 2,5 milhões de pets e revelou ao LIBERAL os nomes de cães e gatos que dominam as casas de Americana.

Entre as cachorrinhas da cidade, Mel leva o posto de nome mais usado para fêmeas, indo ao encontro com a preferência nacional. Em seguida, do segundo colocado ao quinto, estão Luna, Nina, Amora e Mag, respectivamente. Para os machos, o primeiro lugar é do deus do trovão, Thor. Luke, Teo, Fred e Bob também fazem parte do top cinco.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os gatos não ficaram de fora do censo. Romeu tomou o pódio dentre os machos, seguido do conhecido gatinho laranja que adora uma lasanha, Garfield. Zé, Salem e Tommy ranquearam em 3º, 4º e 5º, respectivamente. A líder dos nomes femininos é a Mia, que está à frente de Luna, Nina, Maia e Lola.

Histórias

O Nossos Pets procurou tutores de animais que levam os nomes mais usados na cidade para conhecer a motivação por trás da escolha. A Mia surgiu há três anos na vida da professora Amanda Estrambek Freire Pallotti, 28, quando a gata da funcionária de sua mãe deu cria a duas gatinhas pretas.

Mia é o nome mais utilizado para gatas em Americana, a escolha da tutora Amanda aconteceu por causa de uma personagem – Foto: Arquivo Pessoal

“Já tínhamos uma cachorra e queríamos uma gatinha para alegrar a casa, então adotamos ela”, disse a tutora. Ela foi o primeiro pet da espécie na família e a nomeação foi definida com base em dois fatores: a preferência de Amanda por nomes curtos e seu gosto pela novela mexicana Rebelde, que tinha como uma das protagonistas a personagem Mia Colucci.

Amanda não tinha ideia de que o nome poderia ser um dos mais usados, mas a informação não a incomodou, pelo contrário, brincou que os tutores de outras Mias têm bom gosto. “Pode ter o mesmo nome que muitas outras, mas tem uma personalidade única”.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Depois que Amanda se casou, a cachorrinha da família, a Luna, acabou ficando na casa da mãe da professora, a costureira Inês Estrambek de Oliveira Freire, 59. O pet se juntou ao amigo de espécie Luke, que também está entre os nomes mais utilizados para cães em Americana.

A cachorrinha Luna ficou com Inês, que já tinha o Luke em casa – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Minha filha ganhou [a Luna] de presente de Natal da minha cunhada, que mora no Paraná. Ela tinha só 30 dias de nascida e me adotou”, contou. A cachorrinha é apegada a Inês, e a segue durante todos os afazeres do dia a dia. O nome também foi escolha da filha.

Os pelos pretos que brilhavam como uma noite de lua cheia foi a motivação para o nome da cachorrinha Luna, da administradora Givaneide Silva, de 49 anos, que ficou sob o cuidado de sua família por algum tempo. “Ela apareceu no meu trabalho, estava bem maltratada, resgatamos e cuidamos dela”, contou.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Na casa restou sete gatos e três cachorras, Pandora, Adhara e a Nina, terceiro lugar dentre as fêmeas de Americana. “Ela parecia ser muito meiga, meu pai deu esse nome a ela e achei que combinava, um nome meigo como ela”.

Givaneide e a cachorrinha Nina, que foi nomeada por causa de sua delicadeza – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Raças

O CensoPet também levantou as raças preferidas pelos brasileiros, e o resultado mostrou que os SRD (sem raça definida), os famosos vira-latas, estão dominando os lares. Eles representam 40% dos cães, enquanto os dados referentes aos felinos são ainda mais surpreendentes: 98% dos gatos são SRD.

O pódio de cães ainda é formado pelos Shih Tzu, 12%, e Yorkshire Terrier, 5%. Os gatos que figuram em segundo e terceiro lugar são Azul Russo e Gato de Bengala, ambos com 0,2%.

Principais nomes de gatos em Americana

Posição Fêmeas Machos 1º Mia Romeu 2º Luna Garfield 3º Nina Zé 4º Maia Salem 5º Lola Tommy

Principais nomes de cães em Americana