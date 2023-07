Vai viajar? Veja os cuidados a serem tomados com os pets

Durante o trajeto, os animais devem estar de peitoral, guia adaptada ou caixas de transporte - Foto: Adobe Stock

O período de férias escolares é marcado por viagens em família e, mais do que nunca, os pets estão inclusos nestes passeios. Assim como qualquer outro membro da viagem, os animais também têm suas peculiaridades e cuidados específicos para este momento, e prezar pela saúde e bem-estar deles é essencial para o aproveitamento do passeio.

“Sempre verificar individualmente qual vai ser a melhor opção. Sempre considero o bem-estar dos animais, tomar medidas necessárias para fazer uma viagem com segurança e que tenha conforto para eles e para nós também”, orientou a médica veterinária de pequenos animais, Mariana Agnese Bortolazzo, de Santa Bárbara d’Oeste.

Os pets podem sentir diversos desconfortos durante o percurso. Um deles é a náusea, ou até mesmo o vômito. Para reduzir o risco desses sintomas no animal, Mariana orienta que o tutor evite alimentar o pet em excesso antes de iniciar a viagem.

O ideal é que a alimentação seja administrada horas antes da partida e, caso a viagem seja longa, sejam feitas algumas paradas para alimentação em pouca quantidade. As paradas também são essenciais para os animais poderem fazer suas necessidades até chegar ao destino final.

Muitos tutores acabam optando por medicar os animais para garantir a tranquilidade durante o trajeto e longos períodos dentro do carro, mas Mariana alerta que a administração de medicação deve ser feita de forma individual e orientada por um médico veterinário de confiança.

“Ele vai avaliar o paciente e ver a indicação para o uso de medicamento. Sempre seguir cuidadosamente e respeitar todas as dosagens prescritas por esse médico veterinário”, disse.

A veterinária ainda dá outras alternativas para manter a calma do animal durante a viagem sem precisar do apoio de medicação. O uso de feromônios sintéticos, músicas relaxantes, ou até mesmo levar com o animal um pano ou cobertor com cheiro familiar pode acalmá-lo.

“Outro ponto muito importante a ser considerado na viagem é o bem-estar durante esse trajeto, certificar que esse animal esteja confortável e seguro dentro do veículo”, pontuou.

TRANSPORTE As opções para fazer o transporte correto são diversas, de acordo com o Detran-SP. Os animais devem estar de peitoral, guia adaptada ou caixas específicas de transporte individuais para fixação no veículo. O órgão aponta que para os pets maiores, as possibilidades são cintos de segurança especiais e as grades de segurança colocadas entre o banco traseiro e dianteiro, evitando o acesso do animal ao motorista.

Aos menores, como cachorros de porte pequeno e gatos, a orientação são as caixas de transporte ou a cadeirinha para pet, que é presa ao banco do veículo e possibilita um espaço mais livre ao animal.

O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) prevê regras para o transporte dos animais. Se não cumpridas corretamente, acarretam penalidades.

Se o pet for transportado solto dentro do veículo, a infração é leve, somando três pontos na carteira de habilitação e uma multa de R$ 88,38. No caso do animal estar no colo do motorista, ou à sua esquerda, a infração é média, com quatro pontos na CNH e uma multa de R$ 130,16.

A penalidade é grave quando animais são transportados na parte externa do veículo, como no capô. O motorista autuado soma cinco pontos na carteira além de receber a multa de R$ R$ 195,23.

BOX

VACINA

De acordo com a médica veterinária Mariana Agnese Bortolazzo, é ideal que os tutores regularizem a carteira de vacinação do pet antes da viagem. O local de destino deve ser pesquisado para checagem se há alguma doença endêmica para que os devidos cuidados com a saúde do pet sejam tomados.