Um ‘cãopanheiro’ para cada estilo de vida

Antes de decidir a raça do novo amigo, é necessário que a rotina da família esteja alinhada com as necessidades do animal

Os border collies são ótimos companheiros para tutores que gostam de atividades físicas - Foto: Adobe Stock

Toda mudança dentro de um lar necessita de um planejamento, ainda mais quando o assunto é um novo membro peludo. Antes de decidir a raça do “aumigo” que integrará a família, é necessário que a rotina dos tutores esteja alinhada com as necessidades que o animal demandará no dia a dia.

“Algumas raças exigem mais atenção, disponibilidade no gasto de energia, por exemplo”, apontou a médica veterinária Beatriz Ferrrari, de Santa Bárbara d’Oeste. Ela aponta que a rotina do tutor é um fator crucial na escolha do animal. “A compatibilidade é o segredo para tudo isso, independente se o animal for comprado ou adotado”

O estilo de vida levado dentro da residência é um dos fatores mais importantes a ser considerado. “Existem raças mais agitadas, raças mais calmas e raças que demandam uma atenção maior, principalmente o animal de grande porte, que tem bastante energia e que exige a atenção de gastar isso da melhor forma. Sempre temos que nos atentar qual o objetivo do pet na família”, orientou Beatriz.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Alguns questionamentos podem ser o norte para a escolha da raça do novo integrante da família, como: se o pet será para companhia, vai integrar os passeios da família ou se viverá dentro de casa.

É responsabilidade dos tutores manter a qualidade de vida do animal, que só será possível caso atendam às necessidades demandadas pelas características específicas de cada cão e raça. “Tudo isso exige tempo e paciência, precisamos estar dispostos”.

A médica veterinária exemplifica com um perfil de família mais ativa e que pratica exercícios físicos. Caso procurem por um animal que se encaixe nesta rotina, a indicação é que optem por uma raça que tenha essas mesmas características, assim evitando o desencontro de personalidades entre tutores e pet.

“Claro que existem exceções, pois varia muito do temperamento do animal. Isso fará com que pensemos muito na responsabilidade que é ter um animalzinho na nossa vida”, apontou Beatriz.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Além da compatibilidade de rotina com as características do animal, também é necessário se atentar às necessidades básicas de qualquer cão. Eles podem viver mais de 12 anos e precisam de alimentação, abrigo, vacinas, vermífugos, banhos e, dependendo da raça, escovação diária da pelagem. Além disso, a prática regular de exercício físico. “Certifique sempre se está disposto a lidar com todas essas exigências”.

“É sempre importante lembrar que no meio de todas as raças, também temos os nossos sem raças definidas, que se enquadram em qualquer tipo de ambiente e são uma ótima escolha para te dar amor e muita felicidade. Adote um amigo”, completou Beatriz.

Veja sugestões para cada perfil de tutor

Crianças

Os cachorros classificados como “retriver” são os mais indicados para crianças, como o golden e o labrador. Beagles também são ótimos companheiros. Essas raças são consideradas eternas “crianças” pela vitalidade.

Jovem adulto que se exercita e tem vida ativa

Para pessoas que têm um estilo de vida agitado e com demanda de atividades físicas, os border collies são ótimos companheiros. Desenvolvidos para pastorear gado ovino, são cães que têm muita energia e são extremamente inteligentes.

Adulto “caseiro”

A indicação para adultos que gostam de ficar em casa são animais considerados de “companhia”. As sugestões são: shih tzu, lhasa apso, spitz alemão e pequinês

Idosos ativos

Para os idosos que procuram uma companhia, a sugestão são os cachorros de pequeno porte. Shih tzu, lhasa apso, beagle, pequinês, yorkshire, maltês e dachshund são as indicações de raças.

“É sempre importante lembrar que no meio de todas as raças, também temos os nossos sem raças definidas, que se enquadram em qualquer tipo de ambiente e são uma ótima escolha para te dar amor e muita felicidade. Adote um amigo”, relembrou Beatriz.