Tudo o que você precisa saber antes de levar seu animal a um local ‘pet friendly’

Dados do Google indicam que a busca por meios de hospedagem e atrações que aceitam animais triplicou. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o Brasil abriga cerca de 167,6 milhões de pets, e o mercado de produtos e serviços para animais movimenta mais de R$ 42 bilhões anualmente.

O Estado de São Paulo se destaca como o principal destino pet friendly do país. A Setur-SP (Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo) lançou recentemente a segunda edição do Guia Estado de São Paulo Destino Pet Friendly, que mapeia 110 meios de hospedagem e 150 atrativos turísticos adaptados para animais de estimação em 60 municípios paulistas.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Mas o que significa, afinal, um lugar ser pet friendly? Claudia Morais, educadora canina, explica que ambientes pet friendly são projetados para receber animais com segurança e conforto, tanto para os pets quanto para os humanos. Nos parques, é comum que a área destinada aos animais seja cercada com telas ou grades. Já em estabelecimentos comerciais, como restaurantes e lojas, é fundamental que os animais estejam sempre com suas guias.

Dados do Google indicam que a busca por meios de hospedagem e atrações que aceitam animais triplicou – Foto: Adobe Stock

Além disso, Claudia ressalta a importância de que todos os animais estejam com as vacinas em dia e sob supervisão constante. “É responsabilidade do tutor garantir a segurança e a higiene do pet, o que inclui carregar sempre uma guia, focinheira (se necessário), petiscos, água e um kit para coleta de dejetos”, orienta.

Como preparar seu pet

A socialização é um aspecto essencial para a adaptação dos pets em ambientes compartilhados. Claudia recomenda que essa socialização comece o quanto antes, especialmente para filhotes, após a liberação do veterinário.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Para cães já crescidos, a constância e a exposição a diferentes estímulos, como pessoas, outros cães e veículos, podem acelerar o processo de adaptação”, explica.

Porém, é importante observar o comportamento do animal. Cães que latem em excesso ou demonstram reatividade precisam de uma adaptação mais cuidadosa.

“Se o animal estiver incomodando outros clientes ou animais, o tutor deve levar o cão para um local mais tranquilo até que ele se acalme”, sugere a educadora. “Usar um tom de voz calmo e oferecer petiscos pode ajudar o animal a entender que está tudo bem.”

Sinais de desconforto

Um dos aspectos mais importantes é saber identificar os sinais de desconforto nos pets. Claudia aponta que, se um cão estiver com a cauda entre as pernas, é provável que esteja com medo.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Outras indicações de ansiedade ou estresse incluem bocejos frequentes, lamber o focinho ou as patas repetidamente, e pelos do dorso arrepiados. “Nessas situações, é recomendável acalmar o animal, e, se necessário, sair do local e retornar somente quando ele estiver mais relaxado”.

A introdução a um novo ambiente deve ser feita de forma gradual e com cautela. “Permitir que o cão explore o local no seu próprio ritmo, sempre com a guia, e usar petiscos como reforço positivo são práticas que contribuem para uma experiência agradável”, finaliza Claudia.

Para saber quais municípios oferecem meios de hospedagem e atrativos turísticos adaptados para animais, acesse sppratodos.com.br/petfriendly.