Tempo seco exige cuidados com os pets

As mudanças de tempo são sempre um desafio para os pets, assim como para os humanos. A chegada do tempo seco, característica do inverno, predispõe os animais a problemas respiratórios, como traqueobronquite, pneumonia, bronquite e asma.

Joyce Magalhães, médica veterinária e professora da Fam (Faculdade de Americana), alerta para os cuidados com os pets no inverno – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL

“Os nossos bichinhos acabam sofrendo muito com esses dias secos por conta da falta de umidade de ar que, associado com outros fatores, pode deixá-los mais predispostos a algumas doenças”, apontou a médica veterinária e professora da Fam (Faculdade de Americana) Joyce Magalhães.

A veterinária aponta que existem alguns sinais que os tutores devem estar atentos durante o período. “Casos de tosse, secreção nasal e dificuldade respiratória, e, em qualquer uma das hipóteses, procurar um médico veterinário”.

Casos de conjuntivite também são mais comuns durante o inverno, portanto olhos que apresentam vermelhidão, coceira, lesões ou que estejam lacrimejando devem ser sinal de alerta de que tem algo de errado com o pet.

Algumas raças de animais podem sentir ainda mais o impacto da mudança no tempo, principalmente os braquicefálicos – que têm o focinho achatado -, como os pugs, buldogues e gatos persas. Para auxiliar nos cuidados dos pets durante o período de baixa umidade, a médica veterinária deu dicas de como os tutores podem aliviar o momento.

Manter a hidratação

“Com esse tempinho um pouquinho mais frio os animais podem tender a beber menos água e entrar num quadro de desidratação leve, que acaba passando despercebida pelo tutor”, disse Joyce.

Para evitar que a desidratação pegue a família de surpresa, os tutores podem observar a gengiva e mucosas dos animais. Caso tenham perdido a coloração rosa e estejam mais puxadas para o arroxeado, é sinal de que devem visitar o médico veterinário.

De acordo com a veterinária, uma mudança na alimentação pode auxiliar na ingestão hídrica do pet. Optar pela alimentação úmida ajudará nesse quesito, que é de extrema importância para a saúde do animal. “A água é imprescindível para o bom funcionamento do organismo”.

Outra dica é manter a água sempre fresca e, de preferência em vasilhas de porcelana, que auxiliam nesse processo. Para estimular a ingestão de água para os gatos, a orientação são as fontes. “Mas é preciso paciência, eu já tive pacientes que demoraram três meses para se acostumar com a fonte, mas hoje melhoraram a sua ingestão de água”.

Passeios devem acontecer, mas com precauções

Mesmo com o tempo mais frio e seco, os pets devem continuar ativos e, neste ponto, os passeios são importantes. A orientação da veterinária é que os passeios aconteçam em um ritmo desacelerado, pois nesta época o cansaço é mais latente por causa da dificuldade respiratória.

“Estimula ele a se movimentar, a cheirar, a interagir e deixa ele mais ativo. Inclusive, manter os passeios pode estimular que ele se alimente bem, que ingira mais água, que ele interaja com a família”. A atividade deve acontecer antes das 10h e pouco depois das 16h, e a água deve ser oferecida durante o trajeto.

Dica de ouro

A prevenção de problemas não deve acontecer só em dias secos, mas ao longo da vida do pet. “Muitas vezes nós médicos veterinários somos procurados só quando a doença já existe e acabamos tratando a doença, ao invés de atuarmos como profissionais da saúde”, disse Joyce.

Ela aponta que é essencial que a saúde dos animais receba cuidados antes da doença física aparecer, assim corroborando diretamente na longevidade da vida e no bem-estar do pet.