Tecnologia rara no Brasil acelera recuperação dos animais

Equipamento ainda é raro no Brasil, com apenas oito unidades no país, uma delas em Americana

A tecnologia da câmera hiperbárica pode ser responsável por aquilo que os tutores mais almejam quando seus animais estão enfermos: a rápida recuperação. O equipamento ainda é raro no Brasil, com apenas oito unidades no país, uma delas em Americana.

A rápida recuperação se deve a exposição do animal a uma pressão atmosférica maior do que a normal enquanto respira oxigênio puro, processo promovido pela tecnologia.

A OHB (Oxigenoterapia Hiperbárica) aumenta a oxigenação de todos os órgãos, tecidos e fluidos corporais.

Tecnologia da câmara hiperbárica auxilia no processo de cura de animais com feridas, dermatites, pós-operatórios, entre outros – Foto: Leonardo Matos/Liberal

O médico veterinário especialista em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais Felipe Eloy Vilares, da Myourpet, de Americana, explica que é a pressão da câmara que permite que as moléculas de oxigênio penetrem em tecidos comprometidos três a quatro vezes mais do que normalmente é difundido pelos glóbulos vermelhos.

“Esse processo aumenta significativamente a quantidade de oxigênio no sangue e promovendo diversos benefícios terapêuticos”, contou.

As indicações para o uso da câmara são diversos, as principais são para feridas difíceis de cicatrizar, infecções, queimaduras, lesões traumáticas, envenenamento e intoxicações, condições neurológicas, necroses, doenças autoimunes e imunomediadas.

Além disso, animais que tenham condições hepáticas e renais, inflamações gastrointestinais, problemas dermatológicos ou que estejam passando por pós-operatórios também podem se beneficiar do equipamento.

“A câmara hiperbárica acelera a cicatrização de feridas e cicatrizes ao aumentar a oxigenação dos tecidos, o que promove a formação de novos vasos sanguíneos e combate infecções”, explicou o veterinário.

No caso de pós-operatórios, a terapia hiperbárica reduz o edema e a inflamação, promovendo uma recuperação mais rápida e eficaz.

Quando se trata das infecções, o aumento do oxigênio auxilia na destruição de bactérias anaeróbicas, que não sobrevivem ao ambiente criado pela câmara. Além disso, estimula a atividade dos leucócitos, células essenciais no combate a infecções, e melhora a eficácia dos antibióticos.

Felipe exemplifica o uso do equipamento com um caso que acompanhou no hospital. Um cão apresentava uma ferida crônica causada por um atropelamento e que não respondia aos tratamentos convencionais.

“Após um ciclo de 10 sessões de terapia hiperbárica, houve uma melhoria significativa na cicatrização e o animal pôde retornar às suas atividades normais em menos tempo do que o esperado”, contou.

O procedimento

Antes de submeter o animal à câmara hiperbárica, o paciente passa por uma bateria de exames, de acordo com o médico veterinário. O pré inclui avaliação física, exames laboratoriais, de imagem, entre outros.

Após os exames, o animal inicia o procedimento. Ele é colocado dentro da câmara, onde será exposto a oxigênio puro sob pressão aumentada por um período determinado, geralmente de 60 a 90 minutos por sessão. O número de sessões varia conforme a condição e a resposta ao tratamento.

Os pets costumam ficar calmos durante o procedimento. “Alguns podem apresentar agitação inicial, mas isso geralmente é controlado com técnicas de conforto”, explicou Felipe.

Ele conta que a presença do tutor e o ambiente calmo da câmara também ajudam a tranquilizar o paciente. Se necessário, os profissionais aplicam uma leve sedação.

O veterinário aponta que o pós do procedimento é tranquilo. O animal passa por uma avaliação do médico veterinário e, na maioria dos caso, o animal é liberado.

Equipamento raro

A raridade do equipamento, e consequentemente do tratamento, no Brasil se deve ao custo de aquisição da câmara hiperbárica. Ele é importado dos Estados Unidos e precisa ser operado por um profissional capacitado.