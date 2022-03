Seriedade e ética movem a Clinvet há 30 anos

Clínica veterinária pioneira em Americana comemora 30 anos de atividade com novidades

Pioneira no oferecimento de uma estrutura completa para o cuidado médico de cães e gatos em Americana, a clínica veterinária Clinvet completa 30 anos em agosto de 2022, sempre com novidades para tutores e pets. Comandada pelo médico veterinário Dr. Alexandre M. Longhi desde o início, a clínica conta com um completo centro de atendimento veterinário.

A Clinvet possui estrutura física de quase 700 metros quadrados divididos em 3 andares, completa para oferecer atendimentos médicos, vacinas e exames como raio-x, ultrassom, eletrocardiograma, endoscopia e scanner de pele, fisioterapia, centro cirúrgico completo, internações e etc.

O médico veterinário Alexandre M. Longhi comanda a Clinvet desde o início – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Além disso, Longhi atende às especialidades de ortopedia, odontologia, clínica e cirurgia em oftalmologia. Todos os serviços podem contar ainda com o Táxidog, com sistema “leva e traz”, utilizado pela clínica desde a década de 1990.

Além da completa estrutura clínica, a Clinvet também dispõe dos serviços de banho e tosa com tesoura, pet shop e inaugurará um espaço pensado especialmente para o atendimento de felinos.

A competência de Longhi é exercida não só para o bem dos animais da clínica, mas também para os cães da Gama (Guarda Municipal de Americana) há pelo menos cinco anos. Esse serviço é totalmente gratuito e inclui consultas, cirurgias, vacinas, exames de sangue, RX, ultrassom, etc.

Além disso também participa do projeto Gama Adestra, focado no treinamento de cães, oferecendo informações para a saúde dos animais.

“Essa foi a forma que encontrei para retribuir aos animais e à cidade de Americana pelo acolhimento que recebi e a minha trajetória na cidade”, ressalta o médico veterinário.

Com experiência, ética e comprometimento, Longhi acompanhou evoluções importantes na medicina veterinária e atua pelo bem da saúde e bem-estar dos animais.

“Lidamos com seres especiais, que são da família. E eu digo: ame e cuide do seu cachorro ou gato como se fosse o último dia, porque o tempo passa rápido demais”. Com o filho mais velho cursando o segundo ano de Medicina Veterinária na Federal em Minas Gerais, o futuro da Clinvet está só começando.

“São mais de 35 anos de dedicação aos animais, e sei que cada minuto valeu a pena. Obrigado à todos os pets que eu tive a honra de ajudar, e seus tutores pela confiança. Vocês fazem parte da nossa história. Minha gratidão à Deus, minha esposa Patricia, meus filhos Fernando e Vitor, e meu pai João, por esse momento único.”

Clínica Veterinária Clinvet

Atendimento Dia e Noite, todos os dias

Endereço: Av. Campos Sales, 1360 Jardim Girassol, Americana

Telefone: (19) 3461-7549 / 3462-7635

WhatsApp: (19) 99788-8886

E-mail: clinvetamericana@gmail.com

Facebook: /ClinvetAmericana

Instagram: @clinvet_veterinaria_americana

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.