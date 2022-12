Semelhanças entre pet e tutor

Além do espelhamento de personalidade, os animais também podem desenvolver as doenças de seus donos

Animais tranquilos passam estas características para seus donos - Foto: Adobe Stock

Ansiedade, depressão, câncer, hipertensão, problemas de coluna e de pele são algumas doenças que podem acometer não só o tutor, mas também o pet ao mesmo tempo. O acometimento por algumas condições simultaneamente entre o ser humano e seu animal é chamado de “espelhamento” e pode ser mais comum do que parece.

Não é difícil encontrar casos de pets que se parecem com seus tutores fisicamente e até mesmo quando se trata da personalidade. Esse espelhamento acontece devido à conexão emocional que é desenvolvida entre os animais de estimação e seus donos. “Eles começam a captar o que se passa com o dono, incluindo doenças e por isso acabam desenvolvendo os aspectos físicos, emocionais e comportamentais parecidos com eles”, explicou a médica veterinária pós-graduada em medicina integrativa, Joyce Magalhães. O problema pode ser agravado quando o animal é humanizado, ou seja, tratado como “gente”, de acordo com a médica, daí a probabilidade do pet criar uma ligação emocional ao tutor ser maior. “O excesso de cuidado e a humanização dos animais fazem com que eles sofram muito, o excesso nunca é saudável e acaba deixando os pets mais vulneráveis”, disse.

Animais com tutores com algum problema de saúde física ou emocional tendem a desenvolver a mesma característica. Um exemplo dado pela veterinária é quando o tutor tem uma grande perda emocional e fica triste. O animal capta o que está acontecendo e acaba ficando deprimido, o que afeta seu sistema imunológico e o deixa predisposto às doenças. “Eles são como uma antena, captam tudo. Quando um tutor morre, por exemplo, o animal tem dificuldade de consolidar essa perda. Nesse momento é necessário entrar com terapias integrativas”, disse. Alguns métodos integrativos são florais quânticos, homeopatia e terapia natural, capazes de reestabelecer o equilíbrio físico, emocional e mental desses animais.

Há sinais que indicam que algo está errado com o pet: aumento de solicitação ou isolamento; dificuldade de se acalmar após passeios ou brincadeiras; assustar-se com facilidade; dificuldade de dormir durante o dia; aumento da agressividade; se alimentar desesperadamente; respostas desproporcionais a estímulos e aumento da vigilância.

Estudo divulgado pela revista científica PLOS ONE revelou que cães conseguem espelhar humanos. Mas não há apenas o lado “negativo”: quando os animais são mais tranquilos e relaxados, podem passar estas características aos seus tutores e ajudá-los a lidar com o estresse.

De acordo com Joyce, o problema está no excesso, como ansiedade, estresse, depressão. “Para cuidar bem do pet, você precisa cuidar de si, para que possa viver com alegria e proporcionar um lar e vida harmoniosas para o seu pet”, finalizou.