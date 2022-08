Seis espaços onde pets são bem-vindos

Que os pets já se tornaram parte das nossas vidas é inegável, mas nem todos os lugares estão aptos para receber a família com os animais domésticos de estimação. Por isso, o Nossos Pets produziu um guia com seis lugares pet friendly na região de Americana para você poder curtir o dia ao lado do seu animalzinho.

Tivoli Shopping

O Tivoli Shopping, localizado na Rua do Ósmio, 699, na Vila Mollon IV, em Santa Bárbara d’Oeste, é um espaço pet friendly aberto à toda família. Em visita ao empreendimento, os animais precisam estar presos a coleiras e guias ou caixas, bolsas e carrinhos próprios para o transporte de pets. Cães e gatos de pequeno porte devem estar no colo ou portando coleira e guia curta. Os pets com até 60cm de altura também podem circular pelo shopping, mas cachorros de médio e grande porte, considerados “de guarda”, não devem frequentar o local. O acesso dos animais às lojas é definido pelos lojistas.

Dal Giardino Ristorante & Pizzeria

Dal Giardino Ristorante & Pizzeria – Foto: Divulgação

O Dal Giardino Ristorante & Pizzeria tem um espaço especial para os animais de estimação. Os tutores podem curtir a companhia de seus pets durante a refeição no ambiente externo, ou abrigar os animais em um espaço para descanso, onde eles têm direito a água, mimos e petiscos. O restaurante está localizado na Rua Abrahim Abraham, 489, em Americana, e funciona de terça-feira a sábado, das 11h30 às 14h30 e das 18h30 às 23h, e aos domingos das 11h30 às 16h.

Parque Uga-Uga

Parque Uga-Uga – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

O Parque Natural Nilton Pinto Duarte, o Uga-Uga, tem um espaço exclusivo dedicado à diversão dos pets. Ele fica aberto diariamente das 9h às 17h. Ele está instalado na Avenida Rafael Vitta, 2.222 – Vila Louricilda, em Americana.

Espaço Pet Legal

Espaço Pet Legal – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

O Espaço Pet Legal é um local voltado ao lazer e socialização dos animais. Localizado na Praça José Frezzarin, na Rua Hugo Cantelli, no Jardim São José, em Americana, ao lado do Supermercado São Vicente, tem 711 metros de área com obstáculos para brincadeiras e bebedouro para os animais.

Praça Encontro dos Cães

A Praça Encontro dos Cães ficou conhecida exatamente por reunir animais no local. O espaço verde, localizado na Rua Pau Brasil, na altura do número 420, no Jardim São Pedro, em Americana, foi transformado pela população com brinquedos voltados aos pets.

Café do Bosque das Maria’s

Café do Bosque das Maria’s – Foto: Divulgação

Em meio às árvores em um ambiente rústico, o Café do Bosque das Maria’s recebe toda a família, incluindo os animais domésticos. O café funciona de terça a sexta-feira, das 7h às 17h50, aos sábados das 7h30 às 17h50 e aos domingos das 7h30 às 11h30, na Avenida Cinco, 983, no Bosque dos Eucaliptos, em Nova Odessa.

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira