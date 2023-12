Ceia de Natal sem risco aos pets

Os alimentos servidos no jantar podem ser prejudiciais ao animal; veja dicas do que evitar

Tutores precisam se atentar ao que é servido aos animais - Foto: Adobe Stock

A ceia de Natal é um momento muito aguardado para os humanos, mas também gera dúvidas para o pai ou mãe de pet. A indagação vai além de colocar ou não a uva passa no arroz, e o que os animais podem ou não comer durante as comemorações também entra em xeque.

Assim como os humanos, se os pets comerem alimentos indevidos ou em grandes quantidades, também podem ter problemas gastrointestinais e dores, principalmente no abdômen. A oferta da comida que está sendo servida na ceia aos animais pode ser extremamente prejudicial para a saúde dos amigos de quatro patas.

As passas – assim como qualquer outro tipo de uva – são um exemplo de alimento proibido aos pets. Elas podem causar graves intoxicações alimentares, mesmo ingerindo uma única unidade. A lista se completa com os ossos cozidos (principalmente os provenientes das aves), doces, chocolate, comidas gordurosas (como as gordurinhas de churrasco) e alimentos temperados com alho e cebola, que podem causar problemas silenciosos porém fatais.

“Depende da substância que está presente no alimento causando a intoxicação, podendo variar entre vômito, diarréia e até mesmo sinais neurológicos, depende do que foi ingerido”, disse a médica veterinária professora da Fam (Faculdade de Americana), Joyce Magalhães.

Caso o animal apresente qualquer um desses quadros ou o tutor tenha observado que ele comeu algo indevido, o pet deve ser levado imediatamente a um médico veterinário para o tratamento adequado. A dica é ter o contato de hospitais veterinários 24h da região salvo na agenda.

Porém, os pets não precisam ser excluídos da refeição em família, caso este seja o desejo dos tutores. A médica veterinária aponta que hoje o mercado pet tem diversas opções para a refeição dos animais, como chocolates, sorvetes, biscoitos, bolos e até cerveja.

Decoração também pode oferecer riscos

Joyce Magalhães aponta que, além dos pratos da ceia, a decoração de Natal também apresenta riscos aos pets. “Eles podem engolir os enfeites, muitas vezes tendo que passar por cirurgia para retirada, correndo risco de vida”, disse.

Caso o animal se engasgue, é possível fazer alguns procedimentos de primeiros socorros enquanto o leva ao veterinário, como explica a Dra. Renata Pinheiro, médica veterinária e coordenadora de marketing da Guiavet.

“Avaliar as vias aéreas e entender se é possível remover o objeto que causou o engasgo com as mãos. Nem sempre isso será possível, então é importante tomar cuidado para que esta tentativa não cause uma obstrução da respiração ainda maior”, explicou.

De acordo com ela, também podem ser dados pequenos tapas nas costas do animal na tentativa de expulsar o objeto. Outra técnica é realizar a manobra de Heimlich adaptada para cães e gatos, que consiste em pressionar o abdômen do animal com força para que a pressão interna expulse o objeto.

“Mas tome cuidado para não lesionar outros órgãos durante o procedimento. Idealmente, ela deverá ser realizada já a caminho de um hospital ou clínica”, orientou.

Hotéis podem ser uma solução

Renata aponta que existem inúmeras opções de hotéis e hospedagens, caso os tutores prefiram deixar seus pets com cuidadores de confiança ao invés de levá-los às festas de final de ano.

“Tenha um plano B, principalmente se o seu pet não se dá bem com outras pessoas ou animais. Deixar os animais com profissionais capacitados pode ser menos estressante para o pet, e ele ainda vai ficar sob cuidados de alguém que incentivará brincadeiras e atividades para distraí-lo”, disse.