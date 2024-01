Saúde animal: anemia em cães e gatos é sintoma, não uma doença

Nos felinos, a condição ainda pode ser causada por doenças que acometem exclusivamente a espécie - Foto: Adobe Firefly

A anemia é um sinal crucial da saúde dos animais. Em cães e gatos, ela não é uma condição isolada, mas sim um sintoma que indica possíveis doenças. O Nossos Pets conversou com a médica veterinária Joyce Magalhães, professora da Fam (Faculdade de Americana), para desvendar as causas, sintomas e tratamento da anemia.

A origem da anemia é diversa, podendo ser genética, por distúrbios imunológicos e nutricionais, por uso de medicamentos ou doenças crônicas. Dentre as doenças comuns em animais, as causadoras podem ser a leishmaniose, câncer, doenças gastrointestinais, úlceras, deficiências nutricionais e hemoparasitoses – patologias causadas por protozoários ou bactérias capazes de parasitar o interior das células da corrente sanguínea.

Nos felinos, a condição ainda pode ser causada por doenças que acometem exclusivamente a espécie: FIV (vírus da imunodeficiência felina); FELV (Vírus da Leucemia Felina); e a micoplasmose felina, uma anemia causada por um parasita transmitido por picada de pulga.

Assim como ocorre com os seres humanos, a anemia em pets têm classificações. Ela é subdividida entre hemorrágicas, hemolíticas ou hipoproliferativas.

Para o diagnóstico preciso da anemia é necessário a realização de um hemograma, mas os sinais da condição podem ser identificados ainda em casa. Os pets tendem a ficar mais quietos e com dificuldades respiratórias, demonstrando fácil cansaço durante brincadeiras e exercícios.

Fisicamente desenvolvem palidez na mucosa dos olhos e na gengiva, além do aparecimento das petéquias, as pequenas manchas vermelhas na pele, sintoma muito comum da dengue nos humanos. Taquicardia e sangue nas fezes também são sintomas.

O exame de sangue confirmará a condição, “porém é preciso investigar o que está causando a anemia e, para isso, o médico veterinário irá solicitar outros exames”, explicou Joyce.

Tratamento

De acordo com a veterinária, o tratamento é direcionado a causa da anemia, corrigindo o problema que está levando à queda dos glóbulos vermelhos. Ela aponta ainda que a dieta do animal é um fator da recuperação do pet que tem anemia.

“Por isso o acompanhamento com o médico veterinário para indicação de uma boa dieta e, quando necessário, a suplementação é indispensável”, disse.

Prevenção

A busca por medidas preventivas para evitar possíveis doenças ou condições costumam ser os meios mais indicados de manter a saúde dos animais, mas, no caso da anemia, não existe uma maneira específica de prevenção.

“Trabalhar a medicina da longevidade, limpar terreno biológico, detoxificação, equilíbrio da microbiota intestinal, melhorar o funcionamento mitocondrial e a estabilidade das membranas celulares é a melhor forma de evitar a anemia e muitos outros sintomas e doenças, além de oferecer uma dieta balanceada, de qualidade e uma rotina saudável”, indicou Joyce.