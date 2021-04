Restaurantes de Americana que são pet friendly

Atire a primeira pedra quem nunca ficou com o coração partido ao deixar o pet sozinho em casa. Felizmente, cada vez mais parques públicos, shopping centers, bares e restaurantes se preparam para receber também os nossos amigos peludos.

Empório Dal Giardino Ristorante & Pizzeria

São bem-vindos pets de todos os portes, que poderão ficar com seus tutores ou no espaço pet construído especialmente para eles.

Além do conforto do local, o restaurante oferece água e petiscos aos animais, com o consentimento dos seus proprietários.

Marés Cervejaria Artesanal

Pets de qualquer espécie e tamanho são bem-vindos. Há uma área especial para os animais, embora eles possam circular por qualquer um dos espaços da cervejaria. São fornecidas vasilhas com água, saquinhos para o cocô e almofadinhas para os tutores se acomodarem com seus pets.

Uaçaí Brasil, restaurante de comida saudável

São aceitos animais de qualquer espécie e tamanho, especialmente no deck externo, onde há espaço para tutor e pet ficarem mais à vontade. Como cortesia é oferecida vasilha com água para o animal.

Lynda Bakery

São aceitos pets de pequeno e médio porte no ambiente externo da padaria, que fornece automaticamente um pote com água para os seus

visitantes animais.

Armazém 110

Aceita animais de qualquer porte, especialmente na área externa. O tutor deve levar os acessórios necessários para o cão, incluindo pote para água ou ração.

Espaços públicos

Quanto aos espaços públicos, nenhuma das praças de Americana possui restrição para frequentadores com seus animais, confirmou o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), “desde que estes estejam devidamente seguros com seus respectivos donos, sem apresentarem risco aos transeuntes”.

Já em Santa Bárbara d’Oeste há espaços específicos para os tutores brincarem com seus cães nos parques públicos Araçariguama e Taene, na Praça Augusto Toledo, localizada no São Francisco, e na Área de Bem-Estar e Lazer, do Pântano II. A mesma estrutura será implantada no Parque Linear da Rua Tenente João Benedito Caetano, no Planalto do Sol.