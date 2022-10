Regras de convivência para pets em condomínios

Foto: Image by Drazen Zigic on Freepik Raças pequenas, como shitzu, são as mais indicadas para a vida em condomínio -

A presença de animais domésticos em condomínios verticais e horizontais não pode ser proibida. Em um processo de 2019, o STJ (Supremo Tribunal de Justiça) entendeu que a convenção de condomínio residencial não pode proibir de forma genérica a criação e a guarda de animais nas unidades autônomas quando não apresentarem risco à segurança, à higiene, à saúde e ao sossego dos moradores e dos frequentadores do Condomínio.

De acordo com o Sindicond (Sindicato Patronal dos Condomínios do Estado de São Paulo), o artigo 19 da Lei 4.591/1964 define que o condômino tem o direito de “usar e fruir, com exclusividade, de sua unidade autônoma, segundo suas conveniências e interesses, condicionados às normas de boa vizinhança, e poderá usar as partes e coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos demais moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das mesmas partes por todos”.

Se a criação de animais não estiver na convenção condominial e no regimento interno, a orientação do sindicato é que o assunto seja discutido em assembleia. Desta forma, o condômino pode manter animais domésticos em sua unidade autônoma.

RAÇAS. Porém, é entendido que a convenção do condomínio pode proibir a presença de animais que causem incômodo aos demais moradores do local. Por conta disso, especialistas consultados pelo próprio Sindicond indicam que seja evitada a criação em apartamentos de raças que mantêm o instinto de caça, por causa do elevado grau de energia e da possibilidade de latidos.

“As recomendações são animais sem raça definida, os populares vira-latas, ou cães de abrigos, que passam muito tempo em baias, em espaços reduzidos nos canis”, orientou o Sindicond.

O sindicato também indica gatos como pets, por serem animais que toleram muito mais a ausência dos tutores, porque não têm necessidade de área horizontal tão grande, apenas verticalização dentro do ambiente.

Os condomínios permitem a circulação de cães nas áreas comuns, desde que estejam com coleira e guia e, em alguns casos, com focinheiras, para evitar ataques.

Os tutores também são responsáveis pelo recolhimento das fezes dos animais e depósito nas lixeiras.

“Os cachorros e os gatos são membros das famílias. O Sindicond sempre vai incentivar o convívio entre os condôminos e os pets, porque traz bem-estar e alivia o estresse. Nosso papel sempre é orientar as famílias para a escolha consciente dos animais mais apropriados para manter a harmonia e evitar transtornos”, declarou o presidente do Sindicond, José Luiz Bregaida. *Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira

Raças indicadas para apartamentos

Shitzu

Maltês

Pug

Buldogue francês

Bichon frise

Corgi

Lhasa apso

Cavalier King Charles

Raças contraindicadas para apartamentos

Pastores

Labrador

Golden

Border Collie

Martin napolitano

Bull mastif

Fonte: Sindicato Patronal dos Condomínios do Estado de São Paulo